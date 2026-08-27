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    Gamescom-Veranstalter

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    AfD ist nicht willkommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gamescom-Veranstalter lehnen AfD-Vertreter ab
    • AfD gilt als Gegner demokratischer Prinzipien
    • Verband bekennt sich zu Vielfalt und Rechtsstaat
    Gamescom-Veranstalter - AfD ist nicht willkommen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KÖLN (dpa-AFX) - Bei der Computerspiel-Messe Gamescom haben Vertreter der AfD nach Ansicht der Veranstalter nichts verloren. "Diejenigen, die demokratische Prinzipien und eine offene Gesellschaft bekämpfen, so wie die AfD es tut, die sind nicht unser Partner und die sind auf einer Gamescom nicht willkommen", sagte der Geschäftsführer des Branchenverbandes Game, Felix Falk, in Köln.

    Deutschland sei ein Land, in dem Vielfalt, Gleichberechtigung und demokratischen Rechte hochgehalten und beschützt werden. "Wir treten ein für die freiheitlich demokratische Grundordnung und den Rechtsstaat, wir treten ein für Vielfalt und das respektvolle Miteinander unterschiedlicher Perspektiven und wir treten ein für eine offene Gesellschaft."

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    Im Verband Game hat sich Deutschlands Branche für Computer- und Videospiele organisiert. Der Verband ist auch mit der Politik in Kontakt, damit die Interessen der Branche angemessen zur Geltung kommen in der Gesetzgebung und in der öffentlichen Debatte. Schon vor längerer Zeit hat sich Game selbst auferlegt, kein Gespräch mit der AfD zu suchen und zu Veranstaltungen keine AfD-Politiker einzuladen./wdw/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 422,7 auf Tradegate (27. August 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +3,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,17 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 567,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +12,44 %/+49,92 % bedeutet.





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