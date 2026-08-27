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    USA

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    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gefallen

    Für Sie zusammengefasst
    • Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gesunken
    • 203.000 Anträge liegen unter den Erwartungen
    • Robuster Arbeitsmarkt prägt Fed-Zinsentscheidungen
    USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gefallen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gefallen. In der vergangenen Woche ging die Zahl um 4.000 auf 203.000 Hilfsanträge zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 208.000 Anträgen gerechnet.

    Im längerfristigen Vergleich bleiben die Hilfsanträge auf einem niedrigen Niveau, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juli war allerdings schwach ausgefallen und hatten einen Rückgang bei der Beschäftigten gezeigt.

    In den USA spielen Beschäftigungsdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil ein robuster Arbeitsmarkt neben der Preisstabilität zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die US-Notenbank den Leitzins unverändert gelassen.

    Klare Signale für das künftige Vorgehen in der Goldpolitik hat Notenbankchef Kevin Warsh in den ersten Monaten seiner Amtszeit bisher nicht geliefert. Am Markt wird eine Zinserhöhung der Fed im weiteren Verlauf des Jahres für möglich gehalten./jkr/jsl/mis







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