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    Kupfermarkt vor Eskalation

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    Kupferpreis vor Ausbruch. Steigt Kupfer jetzt zügig auf über 7 US-Dollar?

    Der Kupferkessel glüht. Die zentrale Widerstandszone steht massiv unter Druck. Kupfer könnte jederzeit ausbrechen und das vorhandene Aufwärtspotenzial abrufen. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Kupfer testet den Widerstand bei 6,7 US-Dollar
    • Minenprobleme gefährden die Kupferproduktion 2026
    • Kupfer könnte 2026 bis auf 8 US-Dollar steigen
    • Report: KI braucht Strom
    Kupfermarkt vor Eskalation - Kupferpreis vor Ausbruch. Steigt Kupfer jetzt zügig auf über 7 US-Dollar?
    Foto: AdobeStock

    Aktuelle Kupferpreisentwicklung: Gelingt jetzt der Ausbruch? 

    Kupfer zählt neben Zink, das in diesen Tagen eindrucksvoll haussiert, zu den aktuell spannendsten Industriemetallen. Der Kupferpreis (COMEX) unternahm bereits zu Wochenbeginn einen Versuch, den markanten Widerstandsbereich 6,5 US-Dollar / 6,7 US-Dollar aufzubrechen. Im Bereich von 6,8 US-Dollar setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein und vereitelten das Unterfangen. Der Rücksetzer hat bereits an Schwung verloren. Der Kupferpreis dreht zur Stunde wieder nach oben. Gelingt jetzt der Ausbruch?

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    Nachrichten über Schwierigkeiten in Kupferminen bestimmen den Handel. So wurde vor einigen Tagen bekannt, dass die staatliche Kupferkommission Chiles für 2026 eine Kupferproduktion erwartet, die deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegt. Doch auch in anderen Abbaugebieten läuft es nicht rund.  

    Vor wenigen Tagen hat der chinesische Bergbaukonzern Zijin Mining mitgeteilt, dass seine Jahresziele wackeln. Nicht zuletzt seien die Produktionseinschränkungen auf dem Kamoa-Kakula-Komplex in der Demokratischen Republik Kongo dafür verantwortlich. Zijin Mining beziffert die Fehlmenge für 2026 im kürzlich veröffentlichten H1-Bericht mit bis zu 57.000 Tonnen (eigener Anteil). Zijin Mining ist mit knapp 40 Prozent an dem Kamoa-Kakula-Komplex beteiligt. Ivanhoe Mines hält ebenfalls knapp 40 Prozent. 
    Im Jahr 2025 gab es auf dem Kamoa-Kakula-Komplex seismische Aktivitäten und Überflutungen, die zu massiven Schäden und Produktionsbeeinträchtigungen führten. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar. Ivanhoe Mines kürzte die Produktionserwartung Ende Juli auf 290.000 bis 310.000 Tonnen Kupfer (100%-Basis). 

    Nachdem die Reparaturarbeiten auf dem Kamoa-Kakula-Komplex zunächst gut vorankamen, formulierte Ivanhoe Mines Anfang Dezember 2025 noch ein Produktionsziel für 2026 von 380.000 Tonnen bis 420.000 Tonnen Kupfer. Ende März ruderte man bereits zurück und gab mit 290.000 bis 330.000 Tonnen Kupfer für 2026 ein neues Ziel aus, das nun wie bereits erwähnt abermals aktualisiert wurde.

    LME-Lagerbestände für Kupfer im Blick

    Bereits in der letzten Kommentierung thematisierten wir einen leichten Anstieg der Kupferlagerbestände an der LME. Dieser Trend manifestierte sich in den vergangenen Tagen. Aber: Noch immer liegen die Bestände mit etwa 240.000 Tonnen deutlich unter den Werten  aus dem Mai dieses Jahres, als 400.000 Tonnen ausgewiesen wurden.

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    Fazit – Rallyeszenario intakt. Der Knoten muss nur platzen

    Das Rallyeszenario ist weiterhin intakt. Dennoch gab es zuletzt leichte Störfeuer vom Devisenmarkt. Dort stabilisierte und erholte sich der US-Dollar bzw. der US-Dollar-Index. Die Entwicklung am Anleihemarkt wirkte sich aus. So kam etwa der Rücksetzer der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen oberhalb von 4,6 Prozent zum Stehen. Die Erholung des Greenbacks trübte temporär das Bild bei Gold und Silber, aber auch die Industriemetalle reagierten entsprechend. Für Kupfer muss es darum gehen, die 6,7 US-Dollar zu überwinden und im besten Fall dynamisch über die 7 US-Dollar vorzustoßen. Ein Kupferpreis von 7,5 US-Dollar bis 8,0 US-Dollar noch im Jahr 2026 sollte nicht überraschen. 

    Unsere letzten Kupfer-Kommentierungen an dieser Stelle endeten mit „[…] Kupfer gilt als das Zukunftsmetall. Von Energiewende bis KI-Boom – Kupfer findet breite Anwendung. Die immensen Summen, die die großen Tech-Konzerne wie Meta, Amazon, Nvidia in Rechenzentren pumpen wollen, lassen eine ansteigende Kupfernachfrage erwarten. Kurzfristig mag der Markt noch gut versorgt sein, mittel- und langfristig droht unverändert ein massives Defizit. Und so gilt nach wie vor: Die Aktien von Kupferproduzenten, wie Southern Copper, Hudbay Minerals oder Freeport-McMoRan oder aber die Aktien von Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment, wie Barrick Mining oder Newmont Corp., sind weiterhin exzellente Alternativen zu den hochbewerten Tech-Werten. […]“. Und dem ist auch heute nichts hinzufügen.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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