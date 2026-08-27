Onlineprinters H1 Sales Up: OP HoldCo Unternehmensanleihe 8,529 % bis 06/29
Onlineprinters enters 2026 with solid momentum: revenue and earnings rise, the roll-up strategy accelerates, and a new Western Germany hub strengthens its footprint.
Foto: adobe.stock.com
- Onlineprinters’ revenue rose by 10.7% year-on-year to EUR 154.4 million in the first half of 2026.
- Adjusted EBITDA increased by 6.7% to EUR 24.0 million, with a margin of 15.5%; pro-forma adjusted EBITDA reached EUR 25.5 million.
- Growth was mainly driven by the Roll-up segment, which expanded by 23.0%, while online revenue increased by 1.4%.
- Q2 2026 revenue grew 10.5% year-on-year to EUR 77.8 million, although adjusted EBITDA fell slightly to EUR 11.4 million due to higher freight costs and hub implementation expenses.
- In May 2026, Onlineprinters acquired a production group in the Cologne/Düsseldorf region, creating a strategic Western Germany hub; additional acquisitions are planned.
- The company confirmed its 2026 outlook, expecting single-digit revenue growth and a sustained pro-forma adjusted EBITDA margin.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.