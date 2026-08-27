Dollar Tree Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 27.08.2026

Die Dollar Tree Aktie ist bisher um -6,64 % auf 106,09€ gefallen. Das sind -7,55 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Dollar Tree Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,64 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Dollar Tree ist ein US-Discount-Einzelhändler mit Fokus auf Ein-Preis-Strategie (meist 1,25 $) für Haushaltswaren, Snacks, Deko und Saisonartikel. Über die Kette Family Dollar auch im Niedrigpreis-Segment aktiv. Starke Präsenz in Nordamerika, Wettbewerber sind u.a. Dollar General, Walmart, Target. USP: konsequentes Discount-Image, hohe Filialdichte, starke Position in einkommensschwächeren Regionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Dollar Tree in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +40,64 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dollar Tree Aktie damit um -7,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,24 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Dollar Tree um +7,93 % gewonnen.

Während Dollar Tree deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,27 %. Damit gehört Dollar Tree heute zu den auffälligeren Werten.

Dollar Tree Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,33 % 1 Monat -1,24 % 3 Monate +40,64 % 1 Jahr +19,02 %

Informationen zur Dollar Tree Aktie

Stand: 27.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 192 Mio. Dollar Tree Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,99 Mrd.EUR € wert.

Dollar Tree, Inc. (NASDAQ: DLTR) today reported financial results for its second quarter ended August 1, 2026. "What continues to set Dollar Tree apart is our ability to deliver value, convenience, and the excitement of discovery all in one shopping …

So schlagen sich die Wettbewerber von Dollar Tree

Target, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. TJX Companies notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,73 %.

Dollar Tree Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dollar Tree Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dollar Tree Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.