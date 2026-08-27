GOLDMAN SACHS stuft Meta auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 725 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar die Einigung in einem Prozess gegen den Facebook-Konzern wegen Social-Media-Sucht von Kindern. Die Aktien hätten zuletzt neben den Fragen hinsichtlich hoher KI-Investitionen vor allem auch unter Prozessrisiken gelitten. Nun sei einer der größeren Rechtsstreits vom Tisch./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 20:07 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 493,4EUR auf Tradegate (27. August 2026, 14:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Eric Sheridan

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 725

Kursziel alt: 725

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar