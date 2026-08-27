BOS to Report Q2 2026 Results, Revise FY Guidance on 31 August
BOS GmbH & Co. KG will release its Q2 2026 interim report on 31 August, presenting IFRS figures for the first time and a revised, more cautious full-year outlook.
Foto: vadimborkin - 258917169
- BOS GmbH & Co. KG will publish its Q2 2026 interim report, including IFRS financial figures for the first time, on 31 August 2026.
- The company has revised its full-year 2026 guidance downward due to challenging market conditions and weaker-than-expected revenue development.
- BOS now expects 2026 gross revenue of EUR 685–710 million, compared with the previous forecast of EUR 710–735 million.
- The adjusted EBITDA margin is now expected to reach 4.5%–5.5% of gross revenue, down from the earlier guidance of 6%–7%.
- The weaker outlook is attributed to cautious OEM production planning and market-driven changes in customer call-off patterns.
- BOS is prioritising cost discipline, operational efficiency, liquidity preservation and measures to improve long-term competitiveness.
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