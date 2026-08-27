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    BOS to Report Q2 2026 Results, Revise FY Guidance on 31 August

    BOS GmbH & Co. KG will release its Q2 2026 interim report on 31 August, presenting IFRS figures for the first time and a revised, more cautious full-year outlook.

    BOS to Report Q2 2026 Results, Revise FY Guidance on 31 August
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • BOS GmbH & Co. KG will publish its Q2 2026 interim report, including IFRS financial figures for the first time, on 31 August 2026.
    • The company has revised its full-year 2026 guidance downward due to challenging market conditions and weaker-than-expected revenue development.
    • BOS now expects 2026 gross revenue of EUR 685–710 million, compared with the previous forecast of EUR 710–735 million.
    • The adjusted EBITDA margin is now expected to reach 4.5%–5.5% of gross revenue, down from the earlier guidance of 6%–7%.
    • The weaker outlook is attributed to cautious OEM production planning and market-driven changes in customer call-off patterns.
    • BOS is prioritising cost discipline, operational efficiency, liquidity preservation and measures to improve long-term competitiveness.


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    ISIN:NO0013515759WKN:A4DFJD
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