Evonik-Chef Kullmann fällt nach Operation länger aus - Rettig übernimmt
- Claus Rettig führt Evonik vorerst interimistisch
- Christian Kullmann erholt sich von schwerer OP
- Rettig neu im Vorstand und stellvertretender Chef
ESSEN (dpa-AFX) - Beim Chemiekonzern Evonik übernimmt infolge einer Erkrankung des Vorstandsvorsitzenden Christian Kullmann vorerst der Chef des Asien-Geschäfts Claus Rettig das Ruder. Kullmann erholt sich laut einer Mitteilung vom Donnerstag in den kommenden Wochen von einer schweren, ungeplanten Operation. Der 66-Jährige Rettig sei zum 1. September 2026 in den Vorstand von Evonik berufen und zum Stellvertretenden Vorsitzenden ernannt worden. Er wird Evonik nun interimistisch führen. Im vergangenen Sommer hatte Rettig bereits vorübergehend die Leitung des Finanzressorts übernommen.
Die Evonik-Aktie sackte nach der Bekanntgabe kurz auf ein Tagestief und notierte zuletzt noch ein Prozent tiefer.
"Wir sind alle froh und erleichtert, dass Christian Kullmann seine Operation gut überstanden hat, und wünschen ihm von Herzen eine gute Genesung", sagte Aufsichtsratschef Bernd Tönjes laut Mitteilung. "Wir gehen fest davon aus, dass er nach seiner Rehabilitation seine Aufgaben wieder übernehmen wird."/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 18,33 auf Tradegate (27. August 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 8,51 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -23,54 %/+14,69 % bedeutet.
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