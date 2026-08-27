Der versteckte Schatz der Lufthansa: Warum die Aktie noch höher fliegen könnte

Im Zentrum der Analyse steht die Wartungs- und Reparatursparte Lufthansa Technik. Der weltweit größte unabhängige MRO-Anbieter erwirtschaftete 2025 rund 8 Milliarden Euro Umsatz, wovon 80 Prozent von Kunden außerhalb des Konzerns stammen. Bis 2030 soll die bereinigte EBIT-Marge auf über 10 Prozent steigen, nach 7,5 Prozent im vergangenen Jahr.

Auf der mwb-Investorenkonferenz GS8 hat das Management von Lufthansa seine strategische Ausrichtung bekräftigt und damit die Analysten von mwb research in ihrer optimistischen Einschätzung bestärkt. Die Experten bleiben bei ihrer Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21 Euro, was gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,04 Euro ein Aufwärtspotenzial von rund 163 Prozent bedeuten würde.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach Berechnungen von mwb research entspricht Lufthansa Technik allein mehr als 40 Prozent des Unternehmenswerts der gesamten Gruppe. Einen Börsengang der Sparte schließt das Management laut den Analysten zwar nicht mehr kurzfristig aus, erwartet wird er aber erst gegen Ende des Jahrzehnts, wobei eine Aktivistenkampagne als möglicher Beschleuniger dienen könnte.

Auch die eigene Flotte trägt laut Studie erheblich zur Werthaltigkeit bei: Nach Schätzung der Analysten deckt allein der Flugzeugbestand mehr als 85 Prozent des Unternehmenswerts ab. Damit blieben das eigentliche Airline-Geschäft, die Frachttochter Lufthansa Cargo sowie das Potenzial aus den Beteiligungen an ITA Airways und TAP in der aktuellen Bewertung nahezu wertlos, so die Einschätzung.

Positiv werten die Analysten zudem die Preisentwicklung im Ticketgeschäft. Da die günstigen Tickets, die noch vor dem Krieg im Iran verkauft wurden, allmählich aus dem Buchungsmix verschwinden, dürfte sich die Marge in der zweiten Jahreshälfte verbessern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 8,028EUR auf Tradegate (27. August 2026, 15:20 Uhr) gehandelt.





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