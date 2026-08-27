Darum steht der Bullenmarkt vor seiner härtesten Prüfung

Der September ist für den DAX und die Wall Street traditionell ein Problemmonat. Doch ab Oktober dreht die Saisonalität. Der November gehört bei beiden Märkten zu den stärksten Monaten. Für die Wall Street kommt 2026 noch ein besonderer Katalysator hinzu: die Midterms.

Einer der bekanntesten Börsen-Weisheiten lautet: "Sell in may and go away." Er spricht die historisch gesehen zumeist schwachen Börsenmonate im Sommer an. Der Spruch geht aber noch weiter: "But remember to come back in November."

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Denn am 03. November finden in den USA die Zwischenwahlen statt. Katalysator heißt: historisch gesehen gab es nach den Wahlen regelrechte Kursrallyes.

JPMorgan hat eine Studie dazu herausgegeben, die das Verhalten der breiten Indizies und Märkte seit 1937 zusammenfasst. In den Midterm-Jahren lag die durchschnittliche S&P-500-Rendite bei 9,2 Prozent, gegenüber 13,3 Prozent in Nicht-Midterm-Jahren. Gleichzeitig war die Volatilität höher.

Seit 1974 erzielte der S&P 500 in den drei Monaten nach einer Midterm-Wahl durchschnittlich ein Plus von 5,7 Prozent, wobei 11 von 13 Wahljahren positiv waren. In den sechs Monaten danach waren es durchschnittlich ein Plus von 12,4 Prozent, und alle 13 historischen Fälle waren positiv.

Doch jetzt rückt eine entscheidende Frage in den Fokus: Können die Märkte ihre Rally fortsetzen, wenn die Midterm-Wahlen in den USA für politische Unsicherheit sorgen?

Krischan Orth und Ferdinand Hammer diskutieren historische Börsenmuster, Trumps mögliche Machtverluste und die Frage: Kommt die nächste Rally – oder die nächste Korrektur?

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