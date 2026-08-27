🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Börse, Baby!

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    Darum steht der Bullenmarkt vor seiner härtesten Prüfung

    Die US-Zwischenwahlen, die Midterms, stehen an. Welchen Einfluss haben die Wahlen auf die Kapitalmärkte?

    Für Sie zusammengefasst
    • Midterms prägen im November die US-Kapitalmärkte
    • Nach den Midterms stiegen Kurse historisch deutlich
    • JPMorgan meldet danach oft Gewinne bei S&P 500
    • Report: KI braucht Strom
    Börse, Baby! - Darum steht der Bullenmarkt vor seiner härtesten Prüfung
    Foto: Mark Humphrey/AP/dpa

    Einer der bekanntesten Börsen-Weisheiten lautet: "Sell in may and go away." Er spricht die historisch gesehen zumeist schwachen Börsenmonate im Sommer an. Der Spruch geht aber noch weiter: "But remember to come back in November."

    Der September ist für den DAX und die Wall Street traditionell ein Problemmonat. Doch ab Oktober dreht die Saisonalität. Der November gehört bei beiden Märkten zu den stärksten Monaten. Für die Wall Street kommt 2026 noch ein besonderer Katalysator hinzu: die Midterms.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    30.070,26€
    Basispreis
    37,88
    Ask
    × 7,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.570,66€
    Basispreis
    3,75
    Ask
    × 6,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Denn am 03. November finden in den USA die Zwischenwahlen statt. Katalysator heißt: historisch gesehen gab es nach den Wahlen regelrechte Kursrallyes. 

    JPMorgan hat eine Studie dazu herausgegeben, die das Verhalten der breiten Indizies und Märkte seit 1937 zusammenfasst. In den Midterm-Jahren lag die durchschnittliche S&P-500-Rendite bei 9,2 Prozent, gegenüber 13,3 Prozent in Nicht-Midterm-Jahren. Gleichzeitig war die Volatilität höher.

    Seit 1974 erzielte der S&P 500 in den drei Monaten nach einer Midterm-Wahl durchschnittlich ein Plus von 5,7 Prozent, wobei 11 von 13 Wahljahren positiv waren. In den sechs Monaten danach waren es durchschnittlich ein Plus von 12,4 Prozent, und alle 13 historischen Fälle waren positiv.

    Doch jetzt rückt eine entscheidende Frage in den Fokus: Können die Märkte ihre Rally fortsetzen, wenn die Midterm-Wahlen in den USA für politische Unsicherheit sorgen?

    Krischan Orth und Ferdinand Hammer diskutieren historische Börsenmuster, Trumps mögliche Machtverluste und die Frage: Kommt die nächste Rally – oder die nächste Korrektur?

    Jetzt die neue Folge von Börse, Baby! hören und abonnieren!

    Neue Folgen von Börse, Baby! erscheinen immer am Dienstag, Donnerstag und Samstag.

    Überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30952,47Pkt, was eine Steigerung von +45,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! Darum steht der Bullenmarkt vor seiner härtesten Prüfung Die US-Zwischenwahlen, die Midterms, stehen an. Welchen Einfluss haben die Wahlen auf die Kapitalmärkte?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     