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    Tocvan schließt Erwerb der verbleibenden Anteile von 49 % an den ursprünglichen Bergbaukonzessionen bei Pilar ab und sichert sich damit 100 % der Besitzrechte am Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar

    Tocvan schließt Erwerb der verbleibenden Anteile von 49 % an den ursprünglichen Bergbaukonzessionen bei Pilar ab und sichert sich damit 100 % der Besitzrechte am Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Hermosillo, Mexiko / 27. August 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich bekannt zu geben, dass die Kaufvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit der Firma Colibri Resources Corp. („Colibri“) zum Erwerb der verbleibenden Anteile von 49 % an den beiden ursprünglichen Bergbaukonzessionen des Projekts Pilar (die „Konzessionen“) abgeschlossen wurde (insgesamt als „Transaktion“ bezeichnet). Tocvan ist nun zu 100 % im Besitz des Gold-Silber-Projekts Gran Pilar, seinem Vorzeigeprojekt im mexikanischen Bundesstaat Sonora (das „Projekt“).

     

    Die Konzessionen umfassen eine Fläche von rund 105 Hektar und beherbergen die Main Zone, welche die am weitesten erschlossene Fläche des Projekts abdeckt und wo sowohl in der Vergangenheit als auch in letzter Zeit umfangreiche Bohrungen stattgefunden haben.

     

    Strategischer Nutzen der Transaktion

     

    Durch die Konsolidierung sämtlicher Eigentumsanteile an Gran Pilar gelangt eines der am weitesten erschlossenen und strategisch am günstigsten gelegenen Gold-Silber-Projekte in der führenden Bergbauregion des mexikanischen Bundesstaats Sonora in den alleinigen Besitz von Tocvan.

     

    Über Tocvan Ventures Corp.

     

    Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

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