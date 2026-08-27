Bijou Brigitte: 14,4 Mio. € Vorsteuergewinn im 1. Halbjahr 2026
Bijou Brigitte glänzt im ersten Halbjahr 2026 mit deutlich verbessertem Ergebnis – trotz leicht rückläufigem Umsatz sorgt ein Sondereffekt für einen Gewinnsprung.
Foto: Comofoto - stock.adobe.com
- Bijou Brigitte erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 153,4 Mio. Euro gegenüber 154,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Das Ergebnis vor Ertragsteuern stieg deutlich auf 14,4 Mio. Euro nach 6,9 Mio. Euro im Vorjahr – ein Plus von 108,6 % beziehungsweise 7,5 Mio. Euro.
- Die Ergebnisverbesserung beruhte vor allem auf niedrigeren Materialeinstandskosten und höheren sonstigen betrieblichen Erträgen.
- In den sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten war ein periodenfremder außerordentlicher Ertrag von 5,0 Mio. Euro aus einem Vergleich mit einem ehemaligen Dienstleister im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit.
- Das Konzernergebnis nach Ertragsteuern erhöhte sich auf 8,8 Mio. Euro gegenüber 4,2 Mio. Euro im Vorjahr – ein Anstieg um 111,0 %.
- Zum 30. Juni 2026 betrieb Bijou Brigitte 902 Filialen; der vollständige Halbjahresfinanzbericht soll im September 2026 veröffentlicht werden.
Der Kurs von Bijou Brigitte lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 48,15EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,67 % im
Plus.
+3,40 %
+4,29 %
-1,68 %
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