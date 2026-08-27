Alibaba Group - Aktie mit schwachem Handelstag - 27.08.2026

Die Alibaba Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,94 % auf 101,00€. Damit verliert die Aktie -2,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute bei der Alibaba Group Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Alibaba Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,40 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um -8,41 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,33 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Alibaba Group auf -21,23 %.

Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,41 % 1 Monat +3,33 % 3 Monate -6,40 % 1 Jahr -5,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Alibaba Group Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.08.2026, 15:36 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Kursrückgang trotz Insiderkäufen und die enttäuschende Gewinnentwicklung. Starkes Cloud- und KI-Wachstum steht massiv höheren Investitionen, negativem Cashflow und sinkenden Margen gegenüber. Die geplante Kapitalerhöhung über rund 10 Mrd. US-Dollar wird wegen der Verwässerung kritisch gesehen, könnte strategisch aber den Ausbau des KI-Geschäfts finanzieren. Uneinigkeit besteht über die Bewertung und weitere Kursrisiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Alibaba Group eingestellt.

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 241,60 Mrd. € wert.

Hagens Berman Sobol Shapiro LLP urges Alibaba Group Holdings Limited (NYSE: BABA) investors who suffered substantial losses submit their losses now. A securities fraud class action lawsuit has been filed against Alibaba, and investors are encouraged …

**Alibaba setzt auf KI – und nimmt dafür Verwässerung und Gewinneinbruch in Kauf** Alibaba stemmt eine der größten Kapitalmaßnahmen in der Geschichte des Hongkonger Aktienmarkts. Der chinesische Technologiekonzern platzierte 710 Millionen neue …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JD.com, Tencent und Co.

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,81 %. Tencent notiert im Plus, mit +1,44 %. Sea (A) notiert im Minus, mit -0,98 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) verliert -2,14 %

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Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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