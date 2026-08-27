EZB vor Zinserhöhung – doch das könnten erst der Anfang sein

Das am Donnerstag veröffentlichte Protokoll der Juli-Sitzung zeigt, wie deutlich sich die Stimmung im EZB-Rat bereits verschoben hat. Einige Mitglieder wollten schon damals eine Zinserhöhung. Mehrfach bezeichneten wurde die Entscheidung, die Zinsen im Juli unverändert zu lassen, ausdrücklich nur als "Pause" bezeichnet. Ein weiterer Zinsschritt werde wahrscheinlich notwendig sein, sofern sich der Inflationsausblick nicht deutlich verbessere.

Die nächste Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank scheint nur noch eine Frage von zwei Wochen zu sein. Experten sind sich einig, dass die Währungshüter den Einlagensatz auf der Sitzung am 9. und 10. September von 2,25 auf 2,50 Prozent anheben werden. Wichtiger ist jedoch die Frage, wie es danach weiter geht.

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Inzwischen scheinen selbst diese Zweifel weitgehend verschwunden zu sein. Intern sind sich die EZB-Mitglieder bereits einig, die Zinsen um 25 Basispunkte anzuheben, berichtete Reuters unter Berufung auf Insider. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die anhaltend hohe Inflation, der Konflikt im Nahen Osten und sich die erstaunlich widerstandsfähige Konjunktur.

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte die Obergrenze des neutralen Zinsbereichs zuletzt bei rund 2,50 Prozent verortet. Neutral bedeutet: Die Zinsen stimulieren die Wirtschaft weder, noch bremsen sie sie. Soll die Geldpolitik tatsächlich leicht restriktiv werden, könnte der September-Schritt daher noch nicht das Ende sein. Bislang war eine weitere Zinserhöhung erst im Februar 2027 eingepreist. Isabel Schnabel verschärfte den Ton diese Woche aber noch einmal und erklärte in einem Interview mit Bloomberg, dass weitere Zinserhöhungen notwendig seien, falls die Inflation nicht auf den Zielwert von zwei Prozent zurückkehrt.

Höhere Zinsen haben umfangreiche Auswirkungen auf Hauskäufer, Sparer, Mieter und Anleger. Vor allem für Immobilienfinanzierungen sind das schlechte Nachrichten. Bauzinsen mit zehnjähriger Zinsbindung bewegen sich derzeit bereits um die Marke von vier Prozent. Interhyp erwartet kurzfristig zwar eine Seitwärtsbewegung, rund die Hälfte der befragten Experten rechnet für den weiteren Jahresverlauf aber mit nochmals leicht steigenden Zinsen.

Eine EZB-Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte führt dabei nicht automatisch zu einem ebenso starken Anstieg der Bauzinsen. Immobilienkredite hängen stärker von langfristigen Kapitalmarktzinsen und Pfandbriefen ab – und die erwartete September-Erhöhung ist bereits zum Teil eingepreist. Entscheidend wäre deshalb eine neue Serie von Zinsschritten. Steigt das erwartete Zinsniveau dauerhaft, verteuert sich auch die langfristige Refinanzierung der Banken.

Schon kleine Unterschiede machen bei großen Kreditsummen viel aus. Würde sich ein Kredit über 300.000 Euro tatsächlich um 0,25 Prozentpunkte verteuern, läge allein die zusätzliche anfängliche Zinsbelastung bei rund 750 Euro pro Jahr beziehungsweise 62,50 Euro pro Monat.

Noch härter trifft es Eigentümer, deren günstige Zinsbindung aus den Niedrigzinsjahren ausläuft. Wer einen Kredit damals für ein oder zwei Prozent aufgenommen hat und nun zu rund vier Prozent refinanzieren muss, kann mit einem deutlichen Sprung der monatlichen Rate konfrontiert werden. Auch Mieter bleiben nicht verschont. Höhere Finanzierungskosten erschweren Neubauprojekte und belasten hoch verschuldete Immobilienunternehmen. Wird deshalb weniger gebaut, dürfte sich die Wohnungsknappheit in vielen Ballungsräumen kaum entspannen.

Sparer gehören zu den Gewinnern

Die andere Seite der Zinswende ist erfreulicher. Für Sparer verbessern sich die Aussichten auf höhere Tages- und Festgeldzinsen. Allerdings geben Banken Zinserhöhungen nicht automatisch vollständig an ihre Kunden weiter. Gerade Bestandskunden erhalten häufig deutlich weniger als Neukunden. Wer von einem höheren EZB-Zins profitieren möchte, dürfte deshalb weiterhin Angebote vergleichen müssen.

Auch Bundesanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere werden attraktiver. Für Anleger ist das eine fundamentale Veränderung gegenüber den Nullzinsjahren: Sichere Anlagen bieten wieder laufende Erträge und konkurrieren damit stärker mit Aktien. Für bereits gehaltene langlaufende Anleihen gilt allerdings das Gegenteil. Steigen die Marktzinsen weiter, geraten deren Kurse zunächst unter Druck.

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Auch am Aktienmarkt könnte die neue EZB-Linie Spuren hinterlassen. Besonders empfindlich reagieren meist hoch bewertete Wachstumswerte und Unternehmen mit hohen Schulden. Steigende Zinsen erhöhen ihre Finanzierungskosten und drücken zugleich den heutigen Wert weit in der Zukunft erwarteter Gewinne. Ähnliches gilt für Immobilienaktien, deren Geschäftsmodelle stark von Fremdkapital und Refinanzierung abhängen.

Banken können dagegen zunächst profitieren, wenn höhere Zinsen ihre Margen verbessern. Allerdings ist auch hier die Rechnung nicht eindeutig: Werden Kredite zu teuer, sinkt die Nachfrage, und bei schwächerer Wirtschaft steigt langfristig das Risiko von Kreditausfällen.

Bei der September-Sitzung der EZB wird eine Zinserhöhung auf 2,50 Prozent inzwischen weitgehend erwartet. Entscheidend ist, was danach kommt. Bleibt die Inflation hartnäckig, könnten aus einer einmaligen Erhöhung mehrere weitere Zinsschritte werden. Für Sparer wäre das eine Chance. Für Immobilienkäufer, Kreditnehmer und zinssensible Aktien dagegen würde die neue Zinswelt noch einmal ungemütlicher und potenziell teurer.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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