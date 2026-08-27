Ölpreise drehen in die Gewinnzone

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel leicht unter Druck gestanden hatten, drehten sie im Handelsverlauf in die Gewinnzone. Die Kursbewegungen hielten sich dabei in vergleichbar engen Grenzen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 88,60 US-Dollar gehandelt und damit fast ein Prozent höher als am Vortag.

Am Mittwoch waren die Ölpreise vorübergehend deutlich stärker gestiegen. Die Notierung für Rohöl der Sorte Brent hatte zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel zugelegt. Am Markt wurde der Preissprung mit Medienberichten begründet, wonach der russische Präsident Wladimir Putin eine Eskalation des Ukraine-Kriegs plant.