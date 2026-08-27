Synopsys Aktie stark gefragt - 27.08.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Synopsys Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,92 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Synopsys Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,00 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 380,75€, mit einem Plus von +10,92 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Synopsys ist ein führender EDA-Anbieter für Chip-Design und Verifikation sowie IP-Blöcke und Sicherheitstools. Kernprodukte: Design-Software (z.B. Fusion Compiler), Verifikationslösungen, vorgefertigte IP (SerDes, USB, DDR) und Software-Security-Tools. Starke Marktstellung neben Cadence und Siemens EDA; USPs: breite IP-Bibliothek, technologische Führerschaft bei High-End-Node-Designs und enge Foundry-Partnerschaften.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Synopsys Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -25,54 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Synopsys Aktie damit um +10,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Synopsys -15,49 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,63 % geändert.

Synopsys Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,16 % 1 Monat +15,57 % 3 Monate -25,54 % 1 Jahr -33,02 %

Informationen zur Synopsys Aktie

Stand: 27.08.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 191 Mio. Synopsys Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,09 Mrd.EUR € wert.

2026 ist bislang kein gutes Jahr für die Synopsys-Aktie. Der Kurs des EDA-Softwareherstellers schafft es derzeit kaum, sich von der 400 US$-Marke zu lösen. Können die Quartalszahlen Synopsys neuen Schwung bringen und Anleger hier einen Schnäppchenkauf machen? Sehr solide Zahlen Die Reaktion der Börse auf die gestern Abend von Synopsys vorgelegten Zahlen lässt eher auf […] The post Synopsys-Aktie: Ist sie tatsächlich ein Schnäppchenkauf? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Keysight Technologies, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %.

Synopsys Aktie jetzt kaufen?

Ob die Synopsys Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.