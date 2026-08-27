Börsenstart USA - 27.08. - US Tech 100 stark +0,63 %

Der US 30 steht bei 53.464,12 PKT und verliert bisher -0,02 %.

Top-Werte: NVIDIA +6,59 %, Salesforce +5,19 %, IBM +1,62 %, Microsoft +0,43 %, Walmart -1,37 %

Flop-Werte: Merck & Co -2,22 %, Johnson & Johnson -2,07 %, Verizon Communications -1,64 %

Der US Tech 100 steht bei 29.407,49 PKT und gewinnt bisher +0,63 %.

Top-Werte: Synopsys +10,92 %, Datadog Registered (A) +7,32 %, NVIDIA +6,59 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +6,57 %, Palo Alto Networks +4,86 %

Flop-Werte: Western Digital -6,03 %, SanDisk Corporation -4,53 %, Seagate Technology Holdings -4,35 %, Micron Technology -3,06 %, Marvell Technology -2,93 %

Der US 500 steht bei 7.700,14 PKT und gewinnt bisher +0,31 %.

Top-Werte: Synopsys +10,92 %, Veeva Systems Registered (A) +10,69 %, Datadog Registered (A) +7,32 %, NVIDIA +6,59 %, Dollar General Corporation +5,77 %

Flop-Werte: Hormel Foods -6,94 %, Western Digital -6,03 %, SanDisk Corporation -4,53 %, Seagate Technology Holdings -4,35 %, Moderna -4,05 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Nvidia-Aktie im Wert von 50 Euro!

