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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Nvidia und andere Tech-Größen geben Nasdaq Schwung

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Ausblick gibt der Nasdaq kräftigen Schwung
    • Weitere Techfirmen melden positive Nachrichten
    • Nasdaq 100 steigt wieder über die 50-Tage-Linie
    ROUNDUP/Aktien New York - Nvidia und andere Tech-Größen geben Nasdaq Schwung
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein starker Ausblick des Chipriesen Nvidia hat der US-Tech-Börse Nasdaq am Donnerstag Schwung gegeben. Mit den Softwareanbietern Salesforce und Crowdstrike lieferten weitere Tech-Unternehmen positive Nachrichten.

    Mehr als eine Stunde nach Handelsbeginn stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,00 Prozent auf 29.518 Punkte. Damit schaffte er es wieder über seine 50-Tage-Linie, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,46 Prozent auf 7.711 Zähler hoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte indes nur ein Plus von 0,07 Prozent auf 53.500 Punkte.

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    Hier zeigte sich die Anspannung vor dem anstehenden internationalen Notenbanktreffen in Jackson Hole. "Nvidia hat geliefert und schaltet noch einmal einen Gang hoch", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets. "Aber die Musik spielt jetzt in Jackson Hole. Das Symposium der US-Notenbank ist oft eine Bühne für wichtige geldpolitische Signale."

    Am Freitag wird US-Notenbankchef Kevin Warsh seine Rede halten. "Und die Ausgangslage könnte spannender kaum sein", so Molnar. Denn der PCE-Deflator als für die Amerikaner maßgebliches Inflations-Barometer habe erst tags zuvor deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed gelegen. "Für eine Zinserhöhung im September stehen die Chancen weiterhin fast pari - die Entscheidung bleibt damit völlig offen."

    Die Nvidia-Titel zählten am Donnerstag dank eines Kurssprungs von 7,3 Prozent zu den größten Gewinnern im Nasdaq 100. Das wertvollste Börsenunternehmen der Welt profitierte von der ungebrochenen Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen: Es konnte seinen Quartalsumsatz und den Nettogewinn mehr als verdoppeln und rechnet auch im weiteren Geschäftsverlauf mit einem starken Wachstum.

    Im Kielwasser von Nvidia ging es auch für andere Halbleitertitel bergauf. So gewannen Intel 4,5 und Arm Holdings 3 Prozent.

    Die Aktien von Salesforce zogen um 21 und die von Crowdstrike um knapp 18 Prozent an. Für Euphorie sorgten hier gute Quartalszahlen beziehungsweise angehobene Jahresziele. Mit ServiceNow profitierte davon auch ein Branchenkollege, dessen Aktienkurs um 9,2 Prozent stieg. Dass der Cloud-Anbieter Okta die Prognose nach oben schraubte, bescherte dessen Anteilscheinen ein Plus von gut 22 Prozent.

    Einige Unternehmensnachrichten sorgten allerdings auch für deutliche Kursverluste. So büßten die Aktien des Computer- und Druckerherstellers HP Inc 6 Prozent ein. Ohne Berücksichtigung der Rückerstattung von US-Zöllen hätte der Ergebnisausblick auf das laufende Quartal die Erwartungen verfehlt, sagte ein Analyst.

    Bei Moderna mussten die Anleger einen Kursrückschlag von 4,2 Prozent auf 143,31 US-Dollar verkraften. Das Unternehmen, das ebenso wie Konkurrent Biontech während der Corona-Pandemie mit seinen mRNA-basierten Impfstoffen bekannt geworden war, kündigte eine 2 Milliarden Dollar schwere Wandelanleihe an. Vor gut einer Woche waren die Aktien bis auf 176,66 Dollar hochgeschnellt, nachdem Moderna und sein Partner Merck & Co über eine erfolgreiche Studie zu einem Melanom-Impfstoff berichtet hatten./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,47 % und einem Kurs von 209,2 auf Tradegate (27. August 2026, 15:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +54,89 %/+106,53 % bedeutet.





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