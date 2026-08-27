DAX, Cypherpunk Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
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|AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
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|Netlist
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|Moderna
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|EASY Software
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|Lang & Schwarz
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
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|Wertpapier
|Beiträge
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|🥇
|DAX
|233
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|Gerresheimer
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|Newron Pharmaceuticals
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|Lang & Schwarz
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|Almonty Industries
|36
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|Atos Group
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
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|News
|🥇
|Cypherpunk Technologies
|+24,56 %
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|🥈
|Okta Registered (A)
|+21,49 %
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|🥉
|Veeva Systems Registered (A)
|+18,51 %
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|🟥
|Everpure Registered (A)
|-12,01 %
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|🟥
|The Wendy's
|-12,39 %
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|🟥
|Verve Group Registered (A)
|-16,96 %
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Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Wochenperformance: +21,68 %
Wochenperformance: +21,68 %
Platz 1
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Wochenperformance: -8,28 %
Wochenperformance: -8,28 %
Platz 2
Netlist
Wochenperformance: +0,98 %
Wochenperformance: +0,98 %
Platz 3
Moderna
Wochenperformance: -11,73 %
Wochenperformance: -11,73 %
Platz 4
EASY Software
Wochenperformance: +0,54 %
Wochenperformance: +0,54 %
Platz 5
Lang & Schwarz
Wochenperformance: -11,76 %
Wochenperformance: -11,76 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +1,18 %
Wochenperformance: +1,18 %
Platz 7
Gerresheimer
Wochenperformance: -7,09 %
Wochenperformance: -7,09 %
Platz 8
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -6,76 %
Wochenperformance: -6,76 %
Platz 9
Lang & Schwarz
Wochenperformance: -11,76 %
Wochenperformance: -11,76 %
Platz 10
Almonty Industries
Wochenperformance: +14,24 %
Wochenperformance: +14,24 %
Platz 11
Atos Group
Wochenperformance: -2,28 %
Wochenperformance: -2,28 %
Platz 12
Cypherpunk Technologies
Wochenperformance: +78,21 %
Wochenperformance: +78,21 %
Platz 13
Okta Registered (A)
Wochenperformance: +18,06 %
Wochenperformance: +18,06 %
Platz 14
Veeva Systems Registered (A)
Wochenperformance: +17,35 %
Wochenperformance: +17,35 %
Platz 15
Everpure Registered (A)
Wochenperformance: -13,90 %
Wochenperformance: -13,90 %
Platz 16
The Wendy's
Wochenperformance: -15,00 %
Wochenperformance: -15,00 %
Platz 17
Verve Group Registered (A)
Wochenperformance: -22,54 %
Wochenperformance: -22,54 %
Platz 18
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