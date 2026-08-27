DZ BANK stuft Tesla auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 385 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Robotaxi-Fortschritte und das Abonnentenwachstum im Bereich Full Self Driving (FSD) lieferten Kaufargumente, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. "Nach den ersten vollkommen unüberwachten Robotaxi-Fahrten in Austin, Dallas und Houston wurde der Service nun erfolgreich in Miami, Orlando und Tampa gestartet", schrieb der Analyst. Die Ausweitung auf die Bundesstaaten Arizona und Nevada sei in Planung und bestätige die positiven Fortschritte auf dem Weg zu einem autonomen Ride-Hailing-Dienst. Er verwies zudem auf die steigende Akzeptanz für FSD in Europa und auf eine erwartete Zulassung in China./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 301,1EUR auf Tradegate (27. August 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Markus Leistner

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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