Sayari & DataExpert Launch Sovereign AI for Europe’s Economic Security
Sayari and DataExpert are joining forces to bring sovereign AI and economic-security capabilities to European authorities, reshaping how cross-border financial crime is uncovered.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Sayari and DataExpert have formed a partnership to provide sovereign AI and economic-security solutions to governments and law-enforcement agencies across Europe.
- The partnership covers eight countries: Belgium, the Netherlands, Luxembourg, Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.
- DataExpert will provide implementation, training, customized workflows, and in-country support, while Sayari contributes primary-source intelligence and its sovereign AI platform.
- Sayari’s AI can operate in government-controlled environments, including private or classified clouds; its outputs are sourced, graded, and subject to human oversight.
- The platform is based on more than 12 billion primary-source records from over 250 jurisdictions, supporting investigations into illicit finance, sanctions evasion, export controls, ownership, and supply-chain risks.
- The companies will host a joint webinar on September 1, 2026, demonstrating how corporate ownership and trade data can help trace money-laundering networks from the Golden Triangle to Europe.
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