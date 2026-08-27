KI-Produkte treiben Wachstum von Salesforce - Aktie stark

Der Aktienkurs schoss im frühen US-Handel um fast ein Fünftel auf 243,16 Dollar nach oben. Damit setzte das Papier seine jüngste Erholungsrally fort. Für 2026 schmolz das Minus auf weniger als 10 Prozent.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der US-Softwareanbieter Salesforce will das Wachstumstempo auch im dritten Geschäftsquartal hoch halten. Rückwind soll dabei weiterhin auch das KI-Tool Agentforce liefern. Konzernchef Marc Benioff rechnet laut einer Mitteilung vom Mittwoch für das laufende Quartal mit einem Umsatzwachstum von bis zu 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 11,42 bis 11,5 Milliarden US-Dollar (bis zu 9,87 Mrd Euro). Analysten haben bislang im Durchschnitt lediglich einen Wert am unteren Ende der Spanne auf dem Zettel. Bei den Anlegern kam das gut an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analyst Rishi Jaluria von der kanadischen Bank RBC attestierte dem Software-Entwickler solide Zahlen. Während der Umsatz etwa im Rahmen der Erwartungen liege, hätten abseits von Sondereffekten die operative Marge und das Ergebnis je Aktie die Konsensschätzungen übertroffen. Zuversichtlich stimmten die Aussagen des Unternehmens hinsichtlich einer Beschleunigung im zweiten Halbjahr, so der Experte.

Es gebe keine Sommerflaute beim SAP-Konkurrenten, schrieb Branchenexperte Brent Thill vom Analysehaus Jefferies und verwies dabei auf die erste positive Überraschung bei den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) seit drei Quartalen. Die Anleger seien damit hinsichtlich einer Beschleunigung im zweiten Geschäftshalbjahr beruhigt worden. Auch der Tenor sei optimistischer geworden, so der Analyst.

Im Ende Juli abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal steigerte Salesforce den Umsatz im Jahresvergleich um 11 Prozent auf gut 11,3 Milliarden Dollar. Davon blieben 34,1 Prozent als bereinigter operativer Gewinn hängen. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 3,5 Milliarden Dollar, fast 90 Prozent mehr als vor einem Jahr.

"Wir haben eines unserer besten Quartale aller Zeiten hinter uns", sagte Benioff laut Mitteilung. "KI schafft Mehrwert auf allen Ebenen unserer Plattform. Wir verzeichnen eine unglaubliche Nachfrage nach unseren KI- und Datenprodukten." In der Pressekonferenz wischte er zudem vehement Befürchtungen vom Tisch, mit dem Einzug Künstlicher Intelligenz dürften Kunden Salesforce-Produkte ganz aufgeben oder zumindest niedrigere Preise aushandeln. Stattdessen liege die Fluktuationsrate in der Kundschaft aktuell auf einem Rekordtief, und die Vertragsbedingungen besserten sich für Salesforce, hob der Manager hervor.

Für das Gesamtjahr stellt der SAP-Rivale nun Umsätze von 46,1 bis 46,4 Milliarden Dollar in Aussicht. Ein Teil der Erhöhung von bisher erwarteten 45,9 bis 46,2 Milliarden Dollar geht auf Übernahmen zurück, ein Teil auf die Entwicklung aus eigener Kraft.

Salesforce kündigte zudem eine erweiterte Partnerschaft mit dem KI-Entwickler Anthropic an. Salesforce-Produkte sollen demnach in dessen KI-Model Claude integriert werden. Dadurch könnten Vertriebsmitarbeiter über die KI-Anwendung auf Informationen über ihre Kunden und Verkaufszyklen zugreifen.

Im Juni hatte Salesforce angekündigt, das KI-Startup Fin für 3,6 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Die Transaktion soll dem Unternehmen helfen, seine KI-Angebote im Kundenservice auszubauen./mis/he/err/tav/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +20,28 % und einem Kurs von 212,4 auf Tradegate (27. August 2026, 16:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +3,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,28 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 234,10 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 195,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von -13,59 %/+13,28 % bedeutet.



