PANDION AG: Weitere Projektgesellschaften vor Insolvenzanträgen
Neue Insolvenzanträge erschüttern die PANDION-Gruppe: Elf weitere Projektgesellschaften in mehreren Städten sind betroffen, die Geschäftsführungen reagieren nun gesetzeskonform.
Foto: adobe.stock.com
- Die PANDION AG teilte am 27. August 2026 mit, dass weitere Projektgesellschaften Insolvenzanträge stellen werden.
- Betroffen sind insgesamt elf Gesellschaften, darunter Projekte in Stuttgart, Köln, Berlin und im Siebengebirge.
- Ursache sind Liquiditätsauswirkungen der bereits eingeleiteten Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der PANDION AG und weiterer Gruppengesellschaften.
- Bei den betroffenen Projektgesellschaften ist dadurch Zahlungsunfähigkeit eingetreten; die Geschäftsführungen erfüllen mit den Anträgen ihre gesetzlichen Pflichten.
- Die PANDION AG hatte bereits am 10. August 2026 ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt; für fünf weitere Gesellschaften wurde inzwischen die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet.
- Ein vorläufiger Gläubigerausschuss wurde eingesetzt, hat bereits erstmals getagt und soll die Fortführung der Verfahren sowie die Interessen der Gläubiger unterstützen.
+7,14 %
+56,94 %
-87,75 %
-92,36 %
-94,74 %
-92,82 %
-95,27 %
-94,76 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.