Banken-Rallye am Limit? Citi warnt vor dem Ende des Booms

Europas Banken zählen 2026 erneut zu den stärksten Branchen an der Börse. Doch nach der kräftigen Rallye wird die Luft dünner. Die Citigroup warnt inzwischen vor dem möglichen Ende des aktuellen Aufwärtstrends.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Stoxx 600 Banks Index liegt laut LSEG seit Jahresbeginn rund 21 Prozent im Plus. Damit haben europäische Banken fast genauso stark zugelegt wie ihre US-Konkurrenten. Der KBW Nasdaq Bank Index kommt auf ein Plus von rund 22 Prozent.

Noch beeindruckender war die Entwicklung 2025: Damals legte der europäische Bankenindex um 66,95 Prozent zu. Rückenwind lieferten überraschend hohe Gewinne und der Kapitalzufluss europäischer Anleger, die wegen der Unsicherheit an den US-Märkten nach Alternativen suchten.

Unter den großen europäischen Branchen haben Banken 2026 erneut die Nase vorn. Nur Öl- und Gaswerte schneiden mit rund 31 Prozent Plus noch besser ab.

Gewinne bleiben robust

Trotz sinkender Zinsen, der Volatilität rund um den Iran-Krieg und der Risiken im privaten Kreditmarkt zeigen sich die Gewinne der Banken widerstandsfähig. Viele Institute konnten zudem mit hohen Dividenden und unerwarteten Aktienrückkäufen punkten.

Auch mögliche Übernahmen sorgen für Fantasie. Besonders der Versuch von UniCredit, Commerzbank zu übernehmen, lenkt den Blick darauf, wie die Banken ihr in den vergangenen Jahren aufgebautes Kapital einsetzen.

Citi bleibt grundsätzlich optimistisch und nennt ABN, NatWest und Société Générale als bevorzugte Titel. Zudem bieten Banken laut der Analyse weiterhin die attraktivste Kapitalrückführungsrendite unter den europäischen Branchen.

Doch der Rückenwind lässt nach

Im zweiten Quartal übertrafen 83 Prozent der Banken die Erwartungen beim Vorsteuergewinn. Viele hoben zudem ihre Prognosen für das Gesamtjahr an. Besonders deutliche Gewinnschätzungsanhebungen gab es laut Citi unter anderem bei CaixaBank, HSBC, ABN und Santander.

Trotzdem wird die Investmentbank vorsichtiger. "Wir nähern uns nun dem Ende der aktuellen Hausse.", schreiben die Analysten. Die Bewertungen seien inzwischen nicht mehr "übermäßig günstig".

Zwar steigen die Gewinnschätzungen weiter. Dieser Vorteil beschränkt sich laut Citi aber nicht mehr auf Banken. Auch andere Branchen erhalten inzwischen bessere Prognosen.

Weitere Gewinnsteigerungen dürften deshalb stärker von Übernahmen oder höheren Geschäftsvolumen abhängen. Chancen sehen die Analysten zudem bei neuen Angeboten rund um den Investitionsboom bei künstlicher Intelligenz.

Das könnte allerdings einen wichtigen Treiber der Banken-Rallye schwächen: Aktienrückkäufe. Diese könnten laut Citi zugunsten neuer Investitionen zurückgehen. Gleichzeitig sollte man deren Bedeutung für die Stimmung am Markt nicht unterschätzen, warnen die Analysten.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 119,99 $ , was einem Rückgang von -9,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

KI braucht Strom – 5 Aktien für den Energie-Boom! Jetzt Report kostenlos herunterladen!