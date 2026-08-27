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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,59 %.

    United Internet
    Tagesperformance: +5,08 %
    Platz 2
    Performance 1M: +13,87 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,08 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +4,50 %
    Platz 3
    Performance 1M: +13,17 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,50 %.

    ATOSS Software
    Tagesperformance: +4,24 %
    Platz 4
    Performance 1M: +31,13 %
    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,24 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +3,65 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,47 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,65 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,13 %
    Platz 6
    Performance 1M: -13,88 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,13 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die durch die C2i-Übernahme gestärkten Perspektiven im Energiemanagement für KI-Rechenzentren sowie das beendete Aktienrückkaufprogramm für Mitarbeiterbeteiligungen. Die Stimmung ist überwiegend positiv: 75 Euro im Jahresverlauf gelten als möglich, während Rücksetzer auf 52 bis 55 Euro einkalkuliert werden. Einige Anleger kaufen gestaffelt, andere halten bis September Cash.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +3,02 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,48 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,02 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 8
    Performance 1M: -20,66 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 9
    Performance 1M: +14,83 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

    Kontron
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 10
    Performance 1M: -2,25 %
    Chart Kontron
    ISIN: AT0000A0E9W5
    WKN: A0X9EJ
    Die Kontron Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurs um 21,76 €, das Barabfindungsangebot zu 23,50 € sowie Fragen zu dessen Abwicklung und zum Aktienrückkaufprogramm. Mehrere Leerverkäufer, darunter AKO, Fosse, JPMorgan und High Ground, haben ihre Positionen teils deutlich reduziert. Zudem wird die langfristige Kurs- und Geschäftsentwicklung kontrovers bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +2,62 %
    Platz 11
    Performance 1M: +0,03 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,62 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 12
    Performance 1M: +7,33 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Telekom-Aktie um 29 Euro, mögliche Rücksetzer zum Monatsende und erhofften weiteren Schwung. Im Mittelpunkt stehen der erweiterte Aktienrückkauf bis Ende 2026, mögliche Auswirkungen auf Aktienzahl, EPS und Bewertung sowie ein möglicher Teilverkauf des Bundes. Diskutiert wird, ob das Rückkaufprogramm den Kurs stabilisiert und bei Marktverwerfungen als Puffer wirkt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +2,27 %
    Platz 13
    Performance 1M: +17,87 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,27 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um positive Impulse für TeamViewer durch die ServiceNow-Kooperation und starke US-Branchenzahlen. Die Aktie gilt trotz der 1E-Übernahme als deutlich unterbewertet; deren Kaufpreis wird im Vergleich zu extrem hohen KI-Übernahmen als nachvollziehbar bewertet. Kritisiert werden Management, Sponsoring und fehlende Insiderkäufe. Nach guten Salesforce-Zahlen legte TeamViewer bei L&S rund 3 % zu – ein Zeichen für die weiterhin schwache Stimmung bei Softwarewerten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: +2,13 %
    Platz 14
    Performance 1M: +27,63 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,13 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs rund 48-prozentige Erholung und die mögliche Korrektur nach Gewinnmitnahmen. UBS hält die Bewertung für angemessen, senkte wegen schleppender KI-Integration und möglicher Verlangsamung des Cloud-Auftragsbestands auf „Neutral“. BofA bekräftigte dagegen „Kaufen“ und hob das Kursziel auf 223 Euro an. Starke Salesforce- und CrowdStrike-Zahlen nähren Hoffnungen auf positive Impulse und eine Erholung über 200 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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