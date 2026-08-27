Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +5,08 %
Performance 1M: +13,87 %
Tagesperformance: +4,50 %
Performance 1M: +13,17 %
Tagesperformance: +4,24 %
Performance 1M: +31,13 %
Tagesperformance: +3,65 %
Performance 1M: -10,47 %
Tagesperformance: +3,13 %
Performance 1M: -13,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,02 %
Performance 1M: -3,48 %
Tagesperformance: +2,92 %
Performance 1M: -20,66 %
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: +14,83 %
Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: -2,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: +0,03 %
Tagesperformance: -2,45 %
Performance 1M: +7,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,27 %
Performance 1M: +17,87 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,13 %
Performance 1M: +27,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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