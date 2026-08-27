Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die durch die C2i-Übernahme gestärkten Perspektiven im Energiemanagement für KI-Rechenzentren sowie das beendete Aktienrückkaufprogramm für Mitarbeiterbeteiligungen. Die Stimmung ist überwiegend positiv: 75 Euro im Jahresverlauf gelten als möglich, während Rücksetzer auf 52 bis 55 Euro einkalkuliert werden. Einige Anleger kaufen gestaffelt, andere halten bis September Cash.