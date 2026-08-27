Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 27.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -4,28 %
Performance 1M: -5,31 %
Tagesperformance: -3,48 %
Performance 1M: +10,99 %
Tagesperformance: +3,00 %
Performance 1M: -13,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,60 %
Performance 1M: +10,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,52 %
Performance 1M: +6,57 %
Tagesperformance: +2,50 %
Performance 1M: +1,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,42 %
Performance 1M: +7,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,39 %
Performance 1M: +1,42 %
Tagesperformance: -2,30 %
Performance 1M: +5,23 %
Tagesperformance: +2,21 %
Performance 1M: +27,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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