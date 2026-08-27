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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 27.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 27.08.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart BNP Paribas (A)
    ISIN: FR0000131104
    WKN: 887771
    Die BNP Paribas (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,56 %.

    Vinci
    Tagesperformance: -4,28 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,31 %
    Chart Vinci
    ISIN: FR0000125486
    WKN: 867475
    Die Vinci Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,28 %.

    Compagnie de Saint-Gobain
    Tagesperformance: -3,48 %
    Platz 3
    Performance 1M: +10,99 %
    Chart Compagnie de Saint-Gobain
    ISIN: FR0000125007
    WKN: 872087
    Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,48 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +3,00 %
    Platz 4
    Performance 1M: -13,88 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,00 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die durch die C2i-Übernahme gestärkten Perspektiven im Energiemanagement für KI-Rechenzentren sowie das beendete Aktienrückkaufprogramm für Mitarbeiterbeteiligungen. Die Stimmung ist überwiegend positiv: 75 Euro im Jahresverlauf gelten als möglich, während Rücksetzer auf 52 bis 55 Euro einkalkuliert werden. Einige Anleger kaufen gestaffelt, andere halten bis September Cash.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 5
    Performance 1M: +10,28 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg, der mit neuen Aufträgen und dem modularen Militär-Camp in Litauen in Verbindung gebracht wird, jedoch voraussichtlich keinen großen Kursschub auslöst. Zudem werden Rheinmetalls geplante Investitionen in Kassel als Fundamentalfaktor diskutiert. Geringe Handelsumsätze deuten auf eine Sommerflaute hin. Nach der Korrektur vom Rekordhoch gilt die Aktie als hoch bewertet; charttechnisch wird eine Bodenbildung erwartet, wobei weitere Rücksetzer oder ein Ausbruch möglich bleiben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    UniCredit
    Tagesperformance: -2,52 %
    Platz 6
    Performance 1M: +6,57 %
    Chart UniCredit
    ISIN: IT0005239360
    WKN: A2DJV6
    Die UniCredit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,52 %.

    Volkswagen (VW) Vz
    Tagesperformance: +2,50 %
    Platz 7
    Performance 1M: +1,29 %
    Chart Volkswagen (VW) Vz
    ISIN: DE0007664039
    WKN: 766403
    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,50 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VWs schwache Kursentwicklung und die Sorge, dass der Kurs ohne tiefgreifende Konzernumbau- und Werksschließungsmaßnahmen bis 2027 auf 20 Euro fallen könnte. Diskutiert werden unterschätzte Probleme, besonders in China, hohe frühere Dividenden trotz angeblich fehlender Mittel für Entwicklung sowie die Erwartung eines höheren Gewinns 2026. Zudem erscheint VW im Verhältnis zur Marktkapitalisierung anderer Technologiekonzerne extrem niedrig bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 8
    Performance 1M: +7,33 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Telekom-Aktie um 29 Euro, mögliche Rücksetzer zum Monatsende und erhofften weiteren Schwung. Im Mittelpunkt stehen der erweiterte Aktienrückkauf bis Ende 2026, mögliche Auswirkungen auf Aktienzahl, EPS und Bewertung sowie ein möglicher Teilverkauf des Bundes. Diskutiert wird, ob das Rückkaufprogramm den Kurs stabilisiert und bei Marktverwerfungen als Puffer wirkt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    BMW
    Tagesperformance: +2,39 %
    Platz 9
    Performance 1M: +1,42 %
    Chart BMW
    ISIN: DE0005190003
    WKN: 519000
    Die BMW Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,39 %.

    SAFRAN
    Tagesperformance: -2,30 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,23 %
    Chart SAFRAN
    ISIN: FR0000073272
    WKN: 924781
    Die SAFRAN Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,30 %.

    SAP
    Tagesperformance: +2,21 %
    Platz 11
    Performance 1M: +27,63 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs rund 48-prozentige Erholung und die mögliche Korrektur nach Gewinnmitnahmen. UBS hält die Bewertung für angemessen, senkte wegen schleppender KI-Integration und möglicher Verlangsamung des Cloud-Auftragsbestands auf „Neutral“. BofA bekräftigte dagegen „Kaufen“ und hob das Kursziel auf 223 Euro an. Starke Salesforce- und CrowdStrike-Zahlen nähren Hoffnungen auf positive Impulse und eine Erholung über 200 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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