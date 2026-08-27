Margen rauf, Kursziel rauf: Darum dreht sich die Vestas-Aktie heute schneller

Die Vestas-Aktie reagiert am Donnerstag mit einem Plus von 4 Prozent. In den vergangenen 6 Monaten summiert sich der Kursgewinn schon auf satte 33 Prozent.

Der dänische Windturbinenhersteller Vestas Wind Systems bekommt von der Investmentbank Berenberg eine deutliche Aufwertung. Die Analysten stufen die Aktie von Hold auf Buy hoch und heben das Kursziel von 196 auf 240 dänische Kronen an. Auslöser ist ein starkes zweites Quartal 2026 mit anschließend angehobener Prognose.

Im zweiten Quartal erreichte Vestas eine operative Marge von 9,4 Prozent, im Vorjahresquartal waren es nur 1,5 Prozent. Treiber war vor allem Power Solutions mit 10,4 Prozent Marge. Das Management erhöhte die Margenprognose fürs Gesamtjahr von 6 bis 8 auf 7 bis 9 Prozent. Berenberg hält die Spanne für vorsichtig und rechnet mit dem oberen Ende.

Für die kommenden Jahre erwarten die Analysten einen Anstieg der operativen Marge auf 10,2 Prozent 2027 und 11,2 Prozent 2028, getrieben vor allem vom Offshore Geschäft, das mit steigenden Stückzahlen effizienter wird.

Auch die Auftragslage stützt die Einschätzung: Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz liegt seit zwölf Monaten bei 1,2. In Deutschland sollen 2027 und 2028 jeweils Ausschreibungen über 15 Gigawatt folgen. In den USA wurden Genehmigungsstopps gerichtlich aufgehoben, was Rückenwind geben könnte, auch wenn eine Zolluntersuchung zu Turbinenteilen ein Risiko bleibt.

Wegen der steigenden Profitabilität rechnet Berenberg mit mehr Geld für Aktionäre. Vestas erwirtschaftete im ersten Halbjahr 2026 über 300 Millionen Euro freien Cashflow vor Working Capital Effekten, für die zweite Jahreshälfte wird ein stärkerer Wert erwartet. Bei Netto-Cash im Konzern gehen die Analysten für 2027 von einem Aktienrückkauf über eine Milliarde Euro aus, das entspräche 3,8 Prozent des Börsenwerts. Mit Dividende ergäbe sich eine Gesamtrendite von 5,7 Prozent.

Berenberg erhöht die Gewinnschätzung je Aktie für 2026 um 23 und für 2027 um 33 Prozent, wegen höherer Margen bei Power Solutions. Das Kursziel basiert auf dem 8,5-fachen erwarteten Verhältnis von Unternehmenswert zu Ebitda für 2027, acht Prozent über dem Marktkonsens.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Vestas Wind Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,77 % und einem Kurs von 9,625EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 17:01 Uhr) gehandelt.





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