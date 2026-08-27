Erlebnis Akademie: Das bringt der Halbjahresbericht 2026
Nach einem durch Wetterextreme belasteten Halbjahr setzt die Erlebnis Akademie auf Wachstum: Neue Attraktionen, höhere Besucherzahlen und bestätigte Prognosen prägen den Ausblick 2026.
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- Der Konzernumsatz sank im ersten Halbjahr 2026 um 4,6 % auf 8,7 Mio. Euro (Vorjahr: 9,1 Mio. Euro). Gründe waren witterungsbedingte Schließungen sowie die Hitzewelle im Juni.
- Das operative Ergebnis verschlechterte sich: Das EBIT lag bei -3,2 Mio. Euro (Vorjahr: -2,2 Mio. Euro), das EBITDA bei -0,6 Mio. Euro (Vorjahr: 0,4 Mio. Euro).
- Seit Beginn des dritten Quartals entwickelte sich das Geschäft deutlich besser: Bis Mitte August wurde der Vorjahresumsatz übertroffen, begleitet von steigenden Besucherzahlen.
- Zur Steigerung von Aufenthaltsdauer und Umsatz erweitert die Erlebnis Akademie ihre Standorte. 2026 wurden unter anderem ein Bärengehege in Krkonoše und ein Abenteuergolfplatz im Schwarzwald eröffnet; zusätzlich werden Kombitickets und Online-Ticketvermarktung ausgebaut.
- Das Unternehmen plant neue Baumwipfelpfade in Istrien (Kroatien) und Nordirland, die voraussichtlich zur Sommersaison 2028 eröffnet werden sollen.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt, allerdings jeweils am unteren Ende der Bandbreiten: 25,7–27,6 Mio. Euro Umsatz, 6,2–7,4 Mio. Euro EBITDA und 1,0–2,2 Mio. Euro EBIT. Eine mögliche Auflösung österreichischer Umsatzsteuerrückstellungen von rund 0,5 Mio. Euro könnte das Ergebnis zusätzlich verbessern.
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