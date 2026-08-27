WDH/AKTIEN IM FOKUS
Kepler schiebt United Internet und Ionos an
- Kepler stuft United Internet und Ionos auf Kaufen
- Telekom fällt nach Abstufung auf Halten deutlich
- KI treibt Ionos an, US-Wettbewerb belastet T-Mobile
(Im ersten Satz wurde beim Unternehmensnamen ein ausgefallener Buchstabe ergänzt.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Umstufungen von Kepler Cheuvreux haben am Donnerstag Aktien aus dem deutschen Telekommunikationssektor stärker bewegt. Die Markttrends im zweiten Halbjahr dürften die Investoren kaum begeistern, es gebe aber attraktive Gelegenheiten, hieß es von der französischen Investmentbank.
United Internet und Ionos sprach Analyst Florian Treisch eine Kaufempfehlung aus. Die Titel gewannen am frühen Nachmittag daraufhin 2,8 beziehungsweise 3,5 Prozent und reihten sich damit unter die größten Gewinner im MDax ein.
Treisch zufolge haben bereits die zurückliegenden Monate gezeigt, dass Künstliche Intelligenz (KI) die Geschäfte von Ionos nicht in Mitleidenschaft zieht. Ionos dürfte auf seinem Wachstumspfad eher noch Fahrt aufnehmen. Treisch sieht Ionos als eines jener Unternehmen, das direkt von neuen KI-Lösungen profitieren sollte. Die Papiere von United Internet hält Treisch mit Blick auf die Gewinnwachstumsstory des Konzerns für attraktiv bewertet.
Für die Anteile der Deutsche Telekom gab Kepler Cheuvreux nach jüngst gutem Lauf jedoch die Kaufempfehlung auf. Mit seiner neuen Einschätzung "Hold" ist Treisch alleine auf weiter Flur, denn bislang hatte die Telekom unter Analysten eine weiße Weste mit positiven Empfehlungen. Der Konzern sei Opfer des eigenen Erfolgs, hieß es. Die US-Tochter T-Mobile US stehe unter verstärkter Beobachtung am Markt. Der Wettbewerb in den USA werde schärfer.
Die T-Aktien sanken zuletzt am Dax -Ende um fast drei Prozent. Hinzu kam ein kritischer Bericht im "Handelsblatt" zu möglichen Problemen im Nachgang der vor Jahren eingeleiteten Verschmelzung der US-Mobilfunktochter T-Mobile US mit dem US-Wettbewerber Sprint, der am Nachmittag den Abwärtstrend für die Papiere der Bonner verstärkte./ajx/tih/mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 28,28 auf Tradegate (27. August 2026, 16:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -4,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,22 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,42 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +23,94 %/+41,64 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
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Es wird die Gesamtzahl der Aktien reduziert, sobald diese eingezogen werden! Und damit ist jede Aktie mehr wert bezogen auf das EPS bzw. gleichbleibenden KGV.
Meine Aktien sind auch nicht im „Umlauf“! ;-)
Ich glaube, hier sind ein paar Basics noch nicht klar!? Bitte einfach nochmal nachlesen!
Welches Pokerspiel meinst Du? Und was soll die KfW machen?
Momentan erfüllt die ARP Aufstockung optimal ihren Zweck! Mit geringstem Aufwand ist der Kurs stabilisiert.
Das genau war der Zweck der Aufstockung (siehe ad-hoc Meldung)!
Und sollte es evtl. durch besondere Ereignisse wie z.B. eine geplatzte KI-Blase zu Marktverwerfungen kommen, kann die DTE mit maximaler Kaufkraft den Kurs abfangen und das ARP effizient umsetzen.
Momentan sehe ich die Telekom hier optimal vorbereitet! Und der Markt scheint es ähnlich zu sehen!
Die Marktakteure halten sich ja wirklich bedeckt; dieses Pokerspiel um den erweiterten Aktienrückkauf, 3 Milliarden bis 22.12.2026, wird immer spannender. Und wenn dann die KfW auftaucht und dem Spiel ein Ende setzt, haben die Banken mit ihren eingesetzten Fonds und Derivaten nur einen Haufen Papier und nichts mehr zu gewinnen. Da möchte man Mäuschen sein, um hinter den Kulissen deren Spiel zu verstehen.