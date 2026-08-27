Kurse geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 123,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen lag bei 3,25 Prozent.

Dem Handel fehlte es an klaren Impulsen. Die gesunkenen Rohölpreise gaben den Anleihen zunächst keinen Auftrieb. Schließlich sorgt die Reise von CIA-Direktor John Ratcliffe nach Russland vom Mittwoch für Verunsicherung. Der Chef des US-Geheimdienstes hatte Moskau am Dienstag besucht und dabei Russland laut Medienberichten vor einem Angriff auf Nato-Verbündete gewarnt. Über den Inhalt seiner Gespräche wurde allerdings nur wenig bekannt.