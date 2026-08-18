Hormel Foods Aktie fällt am 27.08.2026 um -8,18 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

Am heutigen Handelstag musste die Hormel Foods Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,18 % im Minus. Die Talfahrt der Hormel Foods Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,34 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 18,565€, mit einem Minus von -8,18 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Hormel Foods ist ein US-Lebensmittelkonzern mit Fokus auf haltbare Proteine und Markenprodukte. Hauptmarken: SPAM, Skippy, Jennie-O, Planters. Starke Position im US-Supermarkt- und Foodservice-Segment, wachsende Präsenz bei Convenience- und Protein-Snacks. Wichtige Konkurrenten: Tyson, Kraft Heinz, JBS, Smithfield. USP: starke Nischenmarken, hohe Margen im Marken- statt Rohwaren-Geschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hormel Foods-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,52 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hormel Foods Aktie damit um -12,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,85 %. Im Jahr 2026 gab es für Hormel Foods bisher ein Minus von -1,46 %.

Während Hormel Foods deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,59 %.

Hormel Foods Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,65 % 1 Monat -16,85 % 3 Monate +12,52 % 1 Jahr -18,04 %

Informationen zur Hormel Foods Aktie

Stand: 27.08.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 550 Mio. Hormel Foods Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,25 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von General Mills, Tyson Foods (A) und Co.

General Mills, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,73 %. Tyson Foods (A) notiert im Minus, mit -1,85 %. The Kraft Heinz Company notiert im Plus, mit +1,46 %.

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Ob die Hormel Foods Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hormel Foods Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.