DZ BANK stuft VOLKSWAGEN auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen von 95 auf 75 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Beim Wolfsburger Autobauer werde das Thema Autonomes Fahren durch Strategiediskussionen und unterschiedliche Interessen überlagert, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verzögerungen bei der Entwicklung und Beendigung von Kooperationen führten zu einer verspäteten Einführung von Modellen und Lösungen beim Thema Autonomes Fahren. Die strategische Neuausrichtung auf Konzern- und Markenebene werde zudem durch die unterschiedlichen Interessenlagen der involvierten Parteien belastet./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 75,00EUR auf Tradegate (27. August 2026, 16:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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