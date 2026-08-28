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    Goldman sieht mehr Potenzial

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    Diese KI-Wette könnte Salesforce jetzt zum Durchbruch verhelfen

    Salesforce setzt immer stärker auf KI. Goldman Sachs sieht erste Erfolge und traut der Aktie weitere 32 Prozent Kurspotenzial zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs sieht 32 Prozent Kurspotenzial
    • Salesforce verzeichnet erste Erfolge mit KI
    • Starke Zahlen und Ausblick übertreffen Erwartungen
    • Report: KI braucht Strom
    Goldman sieht mehr Potenzial - Diese KI-Wette könnte Salesforce jetzt zum Durchbruch verhelfen
    Foto: Jonas Lohrmann - picture alliance / DZBA

    Die KI-Strategie von Salesforce beginnt sich auszuzahlen. Davon ist Goldman Sachs überzeugt und sieht bei der Aktie weiteres Potenzial. Die Investmentbank stuft den Softwarekonzern mit "Buy" ein und nennt ein Kursziel von 271 US-Dollar und liegt damit über dem durchschnittlichen Kursziel der Wall-Street-Analysten von 255,06 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

    Salesforce

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    "Wir sind der Ansicht, dass Salesforce gerade erste Erfolge sowohl hinsichtlich der Produktreife als auch der Monetarisierungsreife verzeichnet", schrieb Analystin Gabriela Borges am Mittwoch in einer Kundenmitteilung. Trotz zunehmender Konkurrenz könne der Konzern demnach über mehrere Bereiche seiner Front-Office-Plattform zusätzlichen Wert schaffen.

    KI treibt die Aktie

    An der Börse kommt die Strategie bereits gut an. In den vergangenen drei Monaten hat die Salesforce-Aktie rund 16 Prozent zugelegt. Nach den jüngsten Quartalszahlen sprang das Papier sogar um mehr als 18 Prozent nach oben.

    Der Konzern überzeugte mit einem bereinigten Gewinn von 5,90 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut LSEG lediglich mit 3,27 US-Dollar gerechnet. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 11,35 Milliarden US-Dollar und lag damit ebenfalls leicht über der Konsensprognose von 11,32 Milliarden US-Dollar.

    Zum starken Ergebnis trug auch ein Gewinn von 2,6 Milliarden US-Dollar aus strategischen Beteiligungen bei. Salesforce hält unter anderem eine Beteiligung am KI-Unternehmen Anthropic.

    Ausblick liegt über den Erwartungen

    Auch der Ausblick macht Goldman Sachs optimistisch. Für das laufende dritte Geschäftsquartal erwartet Salesforce einen bereinigten Gewinn von 3,42 bis 3,44 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz soll zwischen 11,42 und 11,50 Milliarden US-Dollar liegen. Beide Prognosen übertreffen die Erwartungen der Wall Street.

    Borges sieht hinter der jüngsten Kursreaktion zwei entscheidende Faktoren: "Das Kerngeschäft ist auf Kurs, an Fahrt zu gewinnen [und es gibt] Anzeichen für Fortschritte bei der KI-Strategie [des Unternehmens]."

    Damit liegt Goldman Sachs weitgehend auf Linie mit der Wall Street. Laut LSEG-Daten empfehlen 40 von 54 Analysten die Salesforce-Aktie zum Kauf oder sogar zum "Strong Buy".

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +20,09 % und einem Kurs von 212USD auf Tradegate (27. August 2026, 17:42 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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