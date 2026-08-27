Blast Resources ernennt Andy Yackulic zum unabhängigen Director

Vancouver, British Columbia--(27. August 2026) / IRW-Press / Blast Resources Inc. (CSE: BLST) (FSE: O0E) (OTCQB: BLSRF) („Blast“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die mit sofortiger Wirkung erfolgte Ernennung der ehemaligen Denison-Mines-Führungskraft Andy Yackulic, P. Geo., in das Board of Directors bekannt zu geben.

Herr Yackulic verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Uranexploration und Ressourcenentwicklung im Athabasca Basin in Saskatchewan und ist weithin dafür anerkannt, erfolgreiche Explorationsprogramme von der frühen Entdeckungsphase über die Ressourcendefinition bis hin zur technischen Bewertung geleitet zu haben. Er hat Explorationsprogramme mit jährlichen Budgets von mehr als $20 Millionen geleitet, multidisziplinäre technische Teams geführt und eine Schlüsselrolle bei Uranentdeckungen, Ressourcenschätzungen und der unternehmensweiten Explorationsstrategie gespielt.

Andy Yackulic kommentierte: „Ich freue mich, dem Board of Directors von Blast Resources zu einem so entscheidenden Zeitpunkt beizutreten. Die Fundamentaldaten für Uran waren selten stärker: Das weltweite Angebot wird knapper, während sich mehr als zwei Dutzend Länder dazu verpflichtet haben, ihre Kernenergiekapazität bis 2050 zu verdreifachen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von diesen Fundamentaldaten zu profitieren, da sein Flaggschiffprojekt Wales Lake in der bedeutenden Athabasca-Region im Norden Saskatchewans liegt, weniger als 30 km von den Uranlagerstätten Arrow und Triple R entfernt. Ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, das Wales-Lake-Projekt voranzutreiben und zukünftige Chancen zu identifizieren und zu entwickeln, um nachhaltigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.“

Zuletzt war Herr Yackulic als Vice President, Exploration bei Denison Mines Corp. tätig, wo er die Explorationsstrategie für eines der größten Uranexplorationsportfolios Kanadas leitete, das mehr als 380.000 Hektar innerhalb des Athabasca Basin umfasst. Vor seiner Zeit bei Denison war er rund zwölf Jahre bei Cameco Corporation in zunehmend verantwortungsvolleren technischen und Managementpositionen tätig.

Zu seinen zahlreichen Erfolgen zählt, dass Herr Yackulic das Explorationsteam leitete, das für die Entdeckung der hochgradigen Uranlagerstätte Fox Lake verantwortlich war, und das Projekt anschließend durch die Ressourcendefinition führte, was innerhalb von rund zwei Jahren zu einer veröffentlichten Mineralressource führte. Während seiner gesamten Karriere hat er sich darauf spezialisiert, fortschrittliche geologische Modellierung, Geophysik, Bohrungen und räumliche Analysen zu integrieren, um Uranziele mit hohem Potenzial zu identifizieren und deren Risiken zu reduzieren.