Index-Gigant nimmt Saylor ins Visier: Fliegt Strategy aus dem MSCI World?

Der globale Indexanbieter MSCI erwägt Regeländerungen, die das Unternehmen aus wichtigen Aktienindizes streichen könnten. Konkret geht es um die Frage, wo die Grenze zwischen einer operativ tätigen Aktiengesellschaft und einem reinen Investmentvehikel verläuft.

Der jüngste Kursanstieg beim Bitcoin verschafft Michael Saylor und seiner Strategy Inc. zwar eine kurze Atempause, doch die eigentliche Gefahr lauert an anderer Stelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach dem Vorstoß sollen Konzerne ausgeschlossen werden, deren Hauptzweck das Anhäufen von Vermögenswerten ist. Betroffen wären laut Bloomberg neben Strategy auch die japanische Metaplanet sowie der Uran-Investor Yellow Cake.

Saylor selbst übt scharfe Kritik an den Plänen und betont, Indexanbieter sollten Märkte abbilden und nicht vorgeben, welche Vermögenswerte Firmen halten dürfen. Marktteilnehmer können bis Ende September Stellung beziehen, eine Entscheidung hat MSCI für Oktober angekündigt.

MSCI stützt sich in seiner aktuellen Konsultation auf ein System aus fünf Finanzkennzahlen, darunter die Intensität des operativen Vermögens, die Ausgabenstruktur und die Kapitalabhängigkeit.

Ein Ausschluss aus renommierten Benchmarks birgt handfeste Risiken: Wenn Passivfonds die Papiere abstoßen müssen, verringert sich der Investorenkreis schlagartig, was den Kurs belasten und die Handelsumsätze stark anheizen kann. Auch wenn sich die Aktie von Strategy Inc. nach der jüngsten Erholung des Bitcoin wieder etwas berappelt hat, liegt sie auf Jahressicht noch immer tief im Minus.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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