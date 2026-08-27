🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrostrategy (Doing business Strategy) (A) AktievorwärtsNachrichten zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    Dramatische Folgen

    785 Aufrufe 785 0 Kommentare 0 Kommentare

    Index-Gigant nimmt Saylor ins Visier: Fliegt Strategy aus dem MSCI World?

    Das jüngste Bitcoin-Plus sorgt für Erleichterung bei Strategy und Michael Saylor. Nun droht neuer Ärger vom Indexanbieter MSCI, der die Aufnahme von Unternehmensvehikeln in Aktienindizes drastisch verschärfen will.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin-Anstieg verschafft Strategy kurze Atempause
    • MSCI erwägt Ausschluss von Investmentvehikeln
    • Indexausschluss könnte Kurse und Handel belasten
    • Report: KI braucht Strom
    Dramatische Folgen - Index-Gigant nimmt Saylor ins Visier: Fliegt Strategy aus dem MSCI World?
    Foto: Travis Ball - Sipa USA

    Der jüngste Kursanstieg beim Bitcoin verschafft Michael Saylor und seiner Strategy Inc. zwar eine kurze Atempause, doch die eigentliche Gefahr lauert an anderer Stelle.

    Der globale Indexanbieter MSCI erwägt Regeländerungen, die das Unternehmen aus wichtigen Aktienindizes streichen könnten. Konkret geht es um die Frage, wo die Grenze zwischen einer operativ tätigen Aktiengesellschaft und einem reinen Investmentvehikel verläuft.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    117,37€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 13,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    143,49€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 13,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach dem Vorstoß sollen Konzerne ausgeschlossen werden, deren Hauptzweck das Anhäufen von Vermögenswerten ist. Betroffen wären laut Bloomberg neben Strategy auch die japanische Metaplanet sowie der Uran-Investor Yellow Cake. 

    Saylor selbst übt scharfe Kritik an den Plänen und betont, Indexanbieter sollten Märkte abbilden und nicht vorgeben, welche Vermögenswerte Firmen halten dürfen. Marktteilnehmer können bis Ende September Stellung beziehen, eine Entscheidung hat MSCI für Oktober angekündigt.

    MSCI stützt sich in seiner aktuellen Konsultation auf ein System aus fünf Finanzkennzahlen, darunter die Intensität des operativen Vermögens, die Ausgabenstruktur und die Kapitalabhängigkeit. 

    Ein Ausschluss aus renommierten Benchmarks birgt handfeste Risiken: Wenn Passivfonds die Papiere abstoßen müssen, verringert sich der Investorenkreis schlagartig, was den Kurs belasten und die Handelsumsätze stark anheizen kann. Auch wenn sich die Aktie von Strategy Inc. nach der jüngsten Erholung des Bitcoin wieder etwas berappelt hat, liegt sie auf Jahressicht noch immer tief im Minus. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 124,93$, was einem Rückgang von -9,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dramatische Folgen Index-Gigant nimmt Saylor ins Visier: Fliegt Strategy aus dem MSCI World? Das jüngste Bitcoin-Plus sorgt für Erleichterung bei Strategy und Michael Saylor. Nun droht neuer Ärger vom Indexanbieter MSCI, der die Aufnahme von Unternehmensvehikeln in Aktienindizes drastisch verschärfen will.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     