Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 27.08.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.594,06USD pro Feinunze und notiert damit +0,02 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 68,68USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,79 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 87,29USD und verzeichnet ein Plus von +0,85 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 82,27USD und verzeichnet ein Plus von +0,45 %.