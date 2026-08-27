Woolpert ernennt Jen Sorenson zur Executive Vice President für den Bereich Infrastruktur, um das strategische Wachstum voranzutreiben

AUSTIN, Texas, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Woolpert hat Jen Sorenson zur Executive Vice President of Infrastructure ernannt und bekräftigt damit das Engagement des Unternehmens für strategisches Wachstum und Innovation in den Bereichen Verkehr, Luftfahrt, Wasser, Abwasser, Regenwasser und Energie.

Sorenson, der für den Aufbau leistungsstarker Organisationen bekannt ist, bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Marktexpansion und Kundenbetreuung bei Woolpert ein.

Sorenson verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in der Umsetzung von Geschäftstransformationen, Wachstumsinitiativen und groß angelegten Infrastrukturprojekten in der Architektur-, Ingenieur- und Baubranche.

In enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung von Woolpert wird Sorenson den multidisziplinären Infrastrukturbereich des Unternehmens leiten und sich dabei auf operative Exzellenz, Marktexpansion, sektorübergreifende Zusammenarbeit und den Erfolg der Kunden konzentrieren. Sie wird die organische und akquisitorische Wachstumsstrategie des Geschäftsbereichs, strategische Initiativen, operative Verbesserungen, Investitionen und Maßnahmen zur Geschäftsentwicklung leiten und so dazu beitragen, Woolpert so zu positionieren, dass das Unternehmen den immer komplexer werdenden Herausforderungen im Infrastrukturbereich begegnen und innovative Lösungen für Kunden weltweit bereitstellen kann.

Im Laufe ihrer Karriere hat Sorenson komplexe Infrastrukturprojekte in den Bereichen Verkehr, Wasserversorgung sowie auf Bundes- und Kommunalebene geleitet. Sie begann ihre Karriere als staatlich geprüfte Bauingenieurin und erwarb Fachkenntnisse in den Bereichen technische Projektabwicklung, Außendienst und Einbindung von Interessengruppen, bevor sie in Führungspositionen aufstieg, in denen sie für den operativen Betrieb, die Strategie und die Geschäftsentwicklung nationaler und globaler Ingenieurbüros verantwortlich war.

Bevor er zu Woolpert kam, hatte Sorenson Führungspositionen bei AtkinsRéalis, AECOM und Atlas inne. Zuletzt war sie als Senior Vice President für Infrastruktur bei Atlas tätig, wo sie für einen großen Geschäftsbereich im Westen der USA verantwortlich war und die strategische Ausrichtung, die operative Leistung sowie mehr als 800 Mitarbeiter leitete.

Neil Churman, Präsident und CEO von Woolpert, erklärte, Sorensons kooperativer Führungsstil mache sie zur idealen Person, um das weitere Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.

„Jen verbindet fundierte Branchenkenntnisse mit der nachweislichen Fähigkeit, starke Teams aufzubauen und Wachstum voranzutreiben", sagte Churman. „Ihre Führungsrolle wird entscheidend dazu beitragen, dass wir unser Infrastrukturgeschäft ausbauen, die weltweite Zusammenarbeit stärken und unseren Kunden auch weiterhin einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten."