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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 10. September 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB-Zinsentscheid und US-Preisdaten am 10. September
    • Konjunktur- und Unternehmensdaten im Überblick
    • Bundestag, EU-Treffen und wichtige Branchentermine
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 10. September 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 10. September ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh
    10:00 DEU: Bitcoin Group, Hauptversammlung
    10:00 DEU: MPC Capital, Hauptversammlung
    10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

    CHN: BYD, Q2-Zahlen
    DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Baunatal, Salzgitter
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26
    07:00 FIN: BIP Q2/26
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/26
    08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26
    08:00 SWE: BIP Q2/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26
    08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26
    09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26
    11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
    11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26
    11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Baltic Security Conference mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, EU-Vertretern und Innenministern der Ostsee-Anrainer und Islands, Flensburg

    DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf

    USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26) ++16.00 Rede Fed-Chef Warsh

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 31. AUGUST

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen
    13:00 FIN: UPM Kymmene, außerordentliche Hauptversammlung
    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/26
    01:50 JPN: Industrieproduktion 7/26 (vorläufig)
    03:30 CHN: PMI CFLP Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/26
    08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/26
    09:30 POL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    09:30 POL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/26 11:00 BEL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    16:30 USA: Callas Fed Verarbeitende Industrie 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    USA: Treffen der G20-Finanzminister (bis 1.9.26)

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Swiss Life, Halbjahreszahlen
    10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Nio, Q2-Zahlen
    11:00 DEU: Hapag Lloyd, Online-Veranstaltung zu aktuellen Neuigkeiten 12:45 IRL: Medtronic, Q1-Zahlen
    22:00 USA: Paolo Alto Networks, Q4-Zahlen

    SGP/HKG: Shein, voraussichtlich Börsengang in Hongkong

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Investitionen Q2/26
    03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 7/26
    08:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
    08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/26
    08:30 HUN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
    10:00 ITA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 ITA: Arbeitslosenquote 7/26
    10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    11:00 EUR: Arbeitsosenquote 7/26
    12:00 PRT: Industrieproduktion 7/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26
    16:00 USA: Bauinvestionen 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Eröffnungspressekonferenz der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft SMM 2026, Hamburg Die SMM ist die weltweit führende Fachmesse der maritimen Industrie und zentraler Treffpunkt für die internationale Schifffahrts- und Schiffbaubranche.

    IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen)

    IRL: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten

    USA: Treffen der G20-Finanzminister (bis 1.9.26)

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Bayer, Crop Science Investor Event
    INT: Broadcom, Q3-Zahlen
    USA: Hewlett Packard Enterprise, Q3-Zahlen
    USA: Snowflake, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 8/26
    12:00 IRL: Arbeitslosenquote 8/26
    14:15 USA: ADP Beschäftigung 8/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 7/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/26 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Arbeitslosenquote 7/26
    20:00 USA: Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: DIW, Pressegespräch Herbst-Konunkturprognose

    DEU: 1. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September), Berlin

    DEU: Voraussichtlich Urteil zur Klage des Elektronikkonzerns Samsung gegen die Stadt Datteln wegen der Beschaffung neuer iPads für Schüler, Düsseldorf

    09:00 DEU: «Handelsblatt»-Bankentagung 2026, Frankfurt/M. (bis 3.9.26) U.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, DZ-Bank-Chef Cornelius Riese, ING-Chef Steven van Rijswijk, Schufa-Chefin Tanja Birkholz, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Bafin-Präsident Mark Branson

    IRL: Informelles Treffen der Außenminister der EU-Staaten (Gymnich-Treffen), Wicklow

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:30 DEU: Chemieverband VCI, Bericht zum zweiten Quartal 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Juli 2026 17:30 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

    DEU: Neuzulassungszahlen August des Kraftfahrt-Bundesamts USA: Ciena, Q3-Zahlen
    USA: Dell Technologies, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 8/26
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/26
    09:00 CHE: BIP Q2/26
    09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 8/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 8/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 GER: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Ifo-Konjonkturerwartungen
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 7/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 7/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Fortsetzung «Handelsblatt»-Bankentagung 2026 u.a. mit VÖB-Präsident Thomas Groß und BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff

    DEU: 2. Pressetag vor der Elektronikmesse IFA 2026 (4.-8. September)

    IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten
    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen
    GBR: Unilever, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26
    11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September) +09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner

    IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig)
    08:00 GER: Industrieproduktion 7/26
    08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26
    09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26
    11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26
    11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten

    HINWEIS
    USA: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 8. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 CHE: Oerlikon, Kapitalmarkttag
    14.30 CHE: Sandoz Group, Kapitalmarkttag
    16:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
    18:00 USA: Nike, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 8/26
    01:50 JPN: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/26
    01:50 JPN: Handelsbilanz 7/26
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Handelsbilanz 7/26
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 7/26
    21:00 USA: Konsumentenkredite 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag - Haushaltswoche
    + Einbringung Haushaltsentwurf 2027, Beratung Etats Verkehr, Umwelt, Digitales, Wirtschaft

    10:30 DEU: Online-Präsentation des Weltenergierat-Deutschland e.V. der Jahrespublikation «Energie für Deutschland 2026» zur Energieversorgung

    DEU: Deutscher Luft- und Raumfahrtkongress, Hamburg

    DEU: Automechanika 2026, Frankfurt

    IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 9. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung
    13:30 GBR: Legal & General, außerordentliche Hauptversammlung 19:00 USA: Apple, Special Event
    21:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/26
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/26
    08:45 FRA: Industrieproduktion 7/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP Beschäftigungsindex

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über "Werkstattrisiko" in der Kfz-Kaskoversicherung

    10:00 DEU: Immobilien-Forum Die deutschen Pfandbriefbanken (vdp) zu ein Jahr Bau-Turbo und Wohnimmobilienmarkt

    11:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Digitale Souveränität in der Cloud - brauchen wir mehr Europa?»

    DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche mit Generalaussprache + Generalaussprache zu Regierungspolitik, Einzeletats Auswärtiges, Verteidigung, Entwicklungspolitik

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschläge zu öffentlicher Beschaffung und Innovationsförderung vor

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 10. SEPTEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Associated British Foods, Q4-Umsatz
    10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
    10:00 ITA: Intesa Sanpaolo (außerordentliche Hauptversammlung)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Macy's, Q2-Zahlen
    USA: Adobe, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Industrieproduktion 7/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/26
    08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 7/26
    09:00 ESP: Industrieproduktion 7/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 7/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 7/26
    14:15 EUR: EZB Zinsentscheid
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 8/26
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 8/26
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/26 (endgültig)
    16:00 USA: Großhandelsumsatz 7/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Bundestag - Fortsetzung Haushaltswoche, Berlin

    11:30 DEU: Online-Pk Zentraler Immobilienausschuss e.V. (ZIA) und EY Parthenon zu Vorstellung der ZIA/EY-Digitalisierungsstudie, Berlin

    17:00 DEU: Auftakt Dialogformat EXPO 2035 Berlin GMBH «Deutschland 2035 - Das Zukunftsforum» u.a. mit SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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