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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 28. August 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmenszahlen und Hauptversammlungen am Freitag
    • Konjunkturdaten aus Europa, Japan und den USA
    • Weitere Termine: Baltic-Konferenz und Jackson Hole
    TAGESVORSCHAU - Termine am 28. August 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 28. August ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:30 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen, Gütersloh
    10:00 DEU: Bitcoin Group, Hauptversammlung
    10:00 DEU: MPC Capital, Hauptversammlung
    10:30 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen

    CHN: BYD, Q2-Zahlen
    DEU: VW-Betriebsversammlungen zu Plänen für weitere Sparmaßnahmen, Baunatal, Salzgitter
    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/27
    01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/26
    07:00 FIN: BIP Q2/26
    08:00 DEU: Außenhandelspreise 7/26
    08:00 FIN: Handelsbilanz 6/26 (endgültig)
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 8/26
    08:00 SWE: BIP Q2/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Konsumausgaben 7/26
    08:45 FRA: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/26
    09:00 CZS: BIP Q2/26 (1. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/26
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 8/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 8/26
    11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)
    11:00 ITA: Economic Sentiment 8/26
    11:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/26
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 8/26
    15:45 USA: MNI Chicago PMI8/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Baltic Security Conference mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, EU-Vertretern und Innenministern der Ostsee-Anrainer und Islands, Flensburg

    DEU: Caravan Salon Düsseldorf, Düsseldorf

    USA: Jackson Hole Economic Policy Symposium (bis 29.8.26) ++16.00 Rede Fed-Chef Warsh
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine erwartete Erholung und ein mögliches neues Hoch bei rund 82.000 US-Dollar. Nach der jüngsten Konsolidierung bleiben die Teilnehmer grundsätzlich optimistisch, rechnen aber wegen des oberen Bollinger-Bands, eines RSI um 70 und der Jackson-Hole-Tagung mit einem Rücksetzer oder Bewegungen in beide Richtungen. Langfristig wird anhaltender Kaufüberhang gesehen; Short-Positionen könnten eine Aufwärtsbewegung verstärken. Ausschüttungen von Strategy-Vorzugsaktien sollen zudem weitere Bitcoin-Käufe finanzieren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bitcoin eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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