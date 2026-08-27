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    Der Börsen-Tag

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    Tech-Rally treibt Börsen an: SAP, Nemetschek & Salesforce glänzen

    Technologieaktien zünden den Turbo: Während TecDAX, MDAX und SDAX kräftig steigen, ziehen auch die US-Indizes moderat an – ein insgesamt fester Tag an den Börsen.

    Der Börsen-Tag - Tech-Rally treibt Börsen an: SAP, Nemetschek & Salesforce glänzen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes dies- und jenseits des Atlantiks zeigen sich heute überwiegend freundlich. In Deutschland kann vor allem der Technologiesektor überzeugen: Der TecDAX legt mit einem Plus von 2,38 Prozent auf 4.106,71 Punkte am stärksten zu und ist damit klarer Tagesgewinner unter den betrachteten Indizes. Ebenfalls deutlich im Plus notieren die Nebenwerte: Der SDAX steigt um 1,32 Prozent auf 18.894,61 Punkte, der MDAX gewinnt 1,25 Prozent auf 32.929,41 Punkte. Die Standardwerte im DAX hinken dieser Entwicklung etwas hinterher, bleiben aber ebenfalls im grünen Bereich: Der Leitindex steigt um 0,23 Prozent auf 26.354,27 Punkte. Auch die US-Börsen zeigen sich freundlich, wenn auch mit etwas geringerer Dynamik als die deutschen Nebenwerte und Technologiewerte. Der US-Leitindex US 30 (Dow Jones) gewinnt 0,26 Prozent auf 53.609,36 Punkte. Der breiter gefasste US 500 (S&P 500) entwickelt sich etwas stärker und steigt um 0,47 Prozent auf 7.712,47 Punkte. Insgesamt präsentieren sich die Aktienmärkte damit weltweit fester, wobei vor allem Technologie- und Nebenwerteindizes in Deutschland die Performance anführen, während die großen US-Indizes moderat zulegen.

    DAX: SAP führt die Gewinner an

    SAP lag im DAX mit einem Plus von 5,35 Prozent an der Spitze. Volkswagen (VW) Vz. gewannen 4,21 Prozent, BMW legten 3,67 Prozent zu. Auf der Verliererseite standen Commerzbank mit einem Minus von 2,14 Prozent, Continental mit minus 2,30 Prozent und Deutsche Telekom mit minus 2,52 Prozent. Damit übertraf SAP den stärksten DAX-Verlierer um 7,87 Prozentpunkte.

    MDAX: Nemetschek mit deutlichem Vorsprung

    Im MDAX setzte sich Nemetschek mit einem Kursanstieg von 9,92 Prozent klar an die Spitze. United Internet folgten mit 5,91 Prozent, Bilfinger kamen auf 5,17 Prozent. Die schwächsten Werte waren Aroundtown mit minus 2,04 Prozent, AUTO1 Group mit minus 1,87 Prozent und Lanxess mit minus 1,62 Prozent. Zwischen Nemetschek und Aroundtown lag damit eine Differenz von 11,96 Prozentpunkten.

    SDAX: GFT Technologies stärkster Wert

    GFT Technologies führten den SDAX mit einem Plus von 12,69 Prozent an. ASTA Energy Solutions stiegen um 8,46 Prozent, TeamViewer um 6,90 Prozent. Bei den Flopwerten verloren MLP 1,45 Prozent, SAF-HOLLAND 1,55 Prozent und OHB 3,08 Prozent. GFT Technologies lagen damit 15,77 Prozentpunkte über dem schwächsten SDAX-Wert OHB.

    TecDAX: Technologiewerte überwiegend im Plus

    Nemetschek war auch im TecDAX mit einem Zuwachs von 9,92 Prozent der stärkste Wert. TeamViewer gewannen 6,90 Prozent, United Internet 5,91 Prozent. Die geringsten Kursentwicklungen verzeichneten Ottobock mit minus 0,67 Prozent und Draegerwerk mit minus 0,72 Prozent. Deutsche Telekom bildeten mit minus 2,52 Prozent das Schlusslicht. Zwischen Nemetschek und Deutsche Telekom lag ein Abstand von 12,44 Prozentpunkten.

    US 30: Salesforce mit außergewöhnlichem Anstieg

    Im US 30 stachen Salesforce mit einem Plus von 20,61 Prozent hervor. IBM gewannen 3,76 Prozent, NVIDIA legten 2,92 Prozent zu. Die ausgewiesenen Flopwerte lagen ebenfalls im positiven Bereich: IBM und NVIDIA wurden mit 3,76 beziehungsweise 2,92 Prozent geführt, Apple mit 0,88 Prozent. Damit war Apple innerhalb der genannten Flopwerte der schwächste Wert, verzeichnete aber dennoch einen Kursanstieg. Salesforce übertraf Apple um 19,73 Prozentpunkte.

    US 500: Salesforce vor Veeva Systems und Synopsys

    Im US 500 erzielte Salesforce mit 20,61 Prozent den größten Zuwachs. Veeva Systems Registered (A) stiegen um 16,40 Prozent, Synopsys um 12,72 Prozent. Auch die genannten Flopwerte bewegten sich leicht im Plus: Resmed legten 0,62 Prozent zu, Nasdaq Inc. Aktie und Quanta Services jeweils 0,60 Prozent. Der Abstand zwischen Salesforce und den beiden schwächsten genannten Werten betrug damit 20,01 Prozentpunkte.



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