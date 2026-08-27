Nemetschek - Aktie schießt in die Höhe +6,87 % - 27.08.2026

Die Nemetschek Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +6,87 % auf 71,18€. Damit gewinnt die Aktie +4,58 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,14 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nemetschek Aktie. Nach einem Plus von +1,14 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 71,18€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Nemetschek Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +12,50 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um +14,44 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,98 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -30,05 % verloren.

Während Nemetschek heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,30 %.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,44 % 1 Monat +25,98 % 3 Monate +12,50 % 1 Jahr -45,59 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Stand: 27.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,20 Mrd.EUR € wert.

Technologieaktien zünden den Turbo: Während TecDAX, MDAX und SDAX kräftig steigen, ziehen auch die US-Indizes moderat an – ein insgesamt fester Tag an den Börsen.

Top- und Flop-Aktien am 27.08.2026 im TecDAX.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,37 %. Trimble notiert im Plus, mit +0,66 %.

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Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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