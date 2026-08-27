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    H2APEX Group SCA: Halbjahresumsatz 2026 um zwei Drittel gestiegen

    H2APEX wächst rasant beim Umsatz, kämpft jedoch mit roten Zahlen – neue Projekte und Wasserstoffquoten sollen nun den Weg in eine profitablere Zukunft ebnen.

    H2APEX Group SCA: Halbjahresumsatz 2026 um zwei Drittel gestiegen
    Foto: adobe.stock.com
    • Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 67,5 % auf 7,0 Mio. Euro gesteigert (H1 2025: 4,2 Mio. Euro).
    • Das neue Kernsegment „Project Development & Energy-/Assetmanagement“ vervierfachte den Außenumsatz auf 3,2 Mio. Euro; Services erzielte 3,6 Mio. Euro.
    • Das EBITDA verschlechterte sich auf -14,8 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA auf -14,4 Mio. Euro, vor allem wegen höherer Kosten für Wasserstoffhandel, Personal und sonstiger betrieblicher Aufwendungen.
    • Die Tochtergesellschaft AKROS Energy erzielte nach Inbetriebnahme ihrer Pilotanlage erstmals Umsätze mit der containerbasierten Speicherung von Wasserstoff in Salz.
    • Das Großprojekt WAL sicherte durch einen Kapazitätsreservierungsvertrag mit GASCADE die Einspeisekapazität der geplanten Elektrolyseanlage in das deutsche Wasserstoff-Kernnetz.
    • H2APEX bestätigt die Umsatzprognose für 2026 von 14 bis 16 Mio. Euro; verbindliche deutsche Mindestquoten für grünen Wasserstoff sollen künftig für zusätzliche Nachfrage und bessere Umsatzvisibilität sorgen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei H2APEX Group SCA ist am 27.08.2026.

    Der Kurs von H2APEX Group SCA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0320EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,37 % im Minus.


    H2APEX Group SCA

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    ISIN:LU0472835155WKN:A0YF5P
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