🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVoltatron AktievorwärtsNachrichten zu Voltatron
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Voltatron kauft Kurz Elektronik: Umsatzprognose steigt trotz Investitionen

    Mit einem strategischen Zukauf stärkt Voltatron seine Position im Markt für Elektronikfertigung und setzt auf Wachstum durch die Übernahme der Kurz Elektronik GmbH.

    Voltatron kauft Kurz Elektronik: Umsatzprognose steigt trotz Investitionen
    Foto: keBu.Medien - stock.adobe.com
    • Voltatron AG übernimmt sämtliche Geschäftsanteile der Kurz Elektronik GmbH von der Prettl Beteiligungs Holding GmbH; der Vertrag wurde am 27. August 2026 unterzeichnet.
    • Kurz Elektronik ist ein EMS-Spezialist für kundenspezifische Elektroniklösungen mit Standorten in Deutschland und Litauen, rund 170 Beschäftigten und etwa 14 Mio. € Umsatz im Geschäftsjahr 2025.
    • Durch die Übernahme erweitert Voltatron seine Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, unter anderem in den Bereichen Kabelkonfektion, Kunststoffspritzguss, Werkzeugbau sowie Mittel- und Großserienfertigung.
    • Die Erstkonsolidierung ist zum 1. September 2026 vorgesehen; für 2026 erhöht Voltatron die Umsatzprognose auf 54–57 Mio. € nach zuvor 47–51 Mio. €.
    • Die operative Rohertragsmarge soll auf 41–47 % steigen, während die EBITDA-Marge weiterhin bei 7–10 % erwartet wird; wegen Investitionen und Integrationskosten sinkt die erwartete IFRS-EBT-Marge auf -4 bis -3 %.
    • 50 % des Kaufpreises werden bar bezahlt, die übrigen 50 % durch die Ausgabe von 468.259 neuen Voltatron-Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung; dadurch steigt das Grundkapital auf 23.483.275 €.

    Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2026 - Neun Monate, bei Voltatron ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,04 % im Minus.
    5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,1000EUR das entspricht einem Plus von +3,27 % seit der Veröffentlichung.


    Voltatron

    +0,37 %
    -7,44 %
    -1,63 %
    +8,89 %
    -40,43 %
    +114,21 %
    +89,83 %
    -85,25 %
    ISIN:DE000A2E4LE9WKN:A2E4LE
    Voltatron direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Voltatron kauft Kurz Elektronik: Umsatzprognose steigt trotz Investitionen Mit einem strategischen Zukauf stärkt Voltatron seine Position im Markt für Elektronikfertigung und setzt auf Wachstum durch die Übernahme der Kurz Elektronik GmbH.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     