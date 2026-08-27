Voltatron kauft Kurz Elektronik: Umsatzprognose steigt trotz Investitionen
Mit einem strategischen Zukauf stärkt Voltatron seine Position im Markt für Elektronikfertigung und setzt auf Wachstum durch die Übernahme der Kurz Elektronik GmbH.
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- Voltatron AG übernimmt sämtliche Geschäftsanteile der Kurz Elektronik GmbH von der Prettl Beteiligungs Holding GmbH; der Vertrag wurde am 27. August 2026 unterzeichnet.
- Kurz Elektronik ist ein EMS-Spezialist für kundenspezifische Elektroniklösungen mit Standorten in Deutschland und Litauen, rund 170 Beschäftigten und etwa 14 Mio. € Umsatz im Geschäftsjahr 2025.
- Durch die Übernahme erweitert Voltatron seine Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, unter anderem in den Bereichen Kabelkonfektion, Kunststoffspritzguss, Werkzeugbau sowie Mittel- und Großserienfertigung.
- Die Erstkonsolidierung ist zum 1. September 2026 vorgesehen; für 2026 erhöht Voltatron die Umsatzprognose auf 54–57 Mio. € nach zuvor 47–51 Mio. €.
- Die operative Rohertragsmarge soll auf 41–47 % steigen, während die EBITDA-Marge weiterhin bei 7–10 % erwartet wird; wegen Investitionen und Integrationskosten sinkt die erwartete IFRS-EBT-Marge auf -4 bis -3 %.
- 50 % des Kaufpreises werden bar bezahlt, die übrigen 50 % durch die Ausgabe von 468.259 neuen Voltatron-Aktien im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung; dadurch steigt das Grundkapital auf 23.483.275 €.
Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2026 - Neun Monate, bei Voltatron ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,04 % im
Minus.
5 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,1000EUR das entspricht einem Plus von +3,27 % seit der Veröffentlichung.
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