Merz für respektvollen Umgang

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz mahnt angesichts der Wortwahl von AfD-Chefin Alice Weidel bei der Bezeichnung von Regierungspolitikern als "Flachzangen" einen respektvollen Umgang in der Auseinandersetzung an. "Das muss Frau Weidel selber wissen, ob sie sich diesen Sprachgebrauch aneignet", sagte der CDU-Vorsitzende in der RTL-Sendung "Am Tisch mit Friedrich Merz" von Moderatorin Pinar Atalay.

"Ich finde, wir sollten in der Politik gerade im Zeichen dieses Hasses und der ganzen Wut, die da auf Social Media zum Ausdruck kommt und anderswo, respektvoll miteinander umgehen", fügte der Kanzler hinzu. Man könne in der Sache hart streiten und sich auch "was um die Ohren hauen". Aber er versuche, den Respekt dabei aufrechtzuerhalten.