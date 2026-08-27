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    POLITIK/'Flachzangen'-Kritik

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    Merz für respektvollen Umgang

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert trotz harter Debatten respektvollen Umgang
    • Weidel bezeichnet Regierungspolitiker als Flachzangen
    • Merz schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus
    POLITIK/'Flachzangen'-Kritik - Merz für respektvollen Umgang
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz mahnt angesichts der Wortwahl von AfD-Chefin Alice Weidel bei der Bezeichnung von Regierungspolitikern als "Flachzangen" einen respektvollen Umgang in der Auseinandersetzung an. "Das muss Frau Weidel selber wissen, ob sie sich diesen Sprachgebrauch aneignet", sagte der CDU-Vorsitzende in der RTL-Sendung "Am Tisch mit Friedrich Merz" von Moderatorin Pinar Atalay.

    "Ich finde, wir sollten in der Politik gerade im Zeichen dieses Hasses und der ganzen Wut, die da auf Social Media zum Ausdruck kommt und anderswo, respektvoll miteinander umgehen", fügte der Kanzler hinzu. Man könne in der Sache hart streiten und sich auch "was um die Ohren hauen". Aber er versuche, den Respekt dabei aufrechtzuerhalten.

    Merz bekräftigt Abgrenzung zur AfD

    Weidel hatte im ZDF-"Sommerinterview" gesagt: "Ich will nicht mehr angelogen werden von irgendwelchen Flachzangen, die da oben sitzen und irgendwas versprechen und genau das Gegenteil von dem tun."

    Merz bekräftigte die klare Absage an eine Annäherung der CDU an die AfD. "Mit der Partei und ihren Funktionären ist eine Zusammenarbeit meiner Partei nicht möglich, weil wir uns fundamental in den wesentlichen politischen Fragen unterscheiden. Und zwar so fundamental, dass es da keine Kompromisse gibt." Er sagte, dass die AfD die CDU zerstören und etwa den Euro verlassen wolle./bk/sam/DP/mis







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