Voltatron übernimmt Kurz Elektronik – Umsatz steigt auf 54–57 Mio. €

Voltatron übernimmt sämtliche Anteile an der Kurz Elektronik GmbH von der Prettl Group und stärkt damit seine Position als vertikal integrierter Technologieanbieter.

Kurz Elektronik ergänzt Voltatron um Kompetenzen in Elektronikentwicklung, EMS-Fertigung, Kabelkonfektion, Kunststoffspritzguss, Werkzeugbau sowie Sensorik, Motorsteuerungen, Batteriemanagement und IoT.

Das Produktionsnetzwerk wird durch das Technologiezentrum in Althengstett und den skalierbaren Fertigungsstandort in Alytus, Litauen, erweitert. Kurz Elektronik beschäftigt rund 170 Mitarbeitende und erzielte 2025 etwa 14 Mio. € Umsatz.

Die Transaktion wird zur Hälfte bar und zur Hälfte über eine Sachkapitalerhöhung finanziert: Prettl erhält für 50 % der Anteile neue Voltatron-Aktien und bleibt dadurch als Aktionär beteiligt.

Die Erstkonsolidierung ist ab dem 1. September 2026 geplant; Voltatron hebt die Umsatzprognose für 2026 von bislang 47–51 Mio. € auf 54–57 Mio. € an. Die erwartete operative Rohertragsmarge steigt auf 41–47 %.

Wegen geplanter Investitionen in ERP-System, Maschinen, Automatisierung und Prozesse bleibt die EBITDA-Marge bei 7–10 %, während sich die erwartete EBT-Marge auf -4 bis -3 % und bereinigt auf 0–1 % reduziert.

Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2026 - Neun Monate, bei Voltatron ist am 12.11.2026.

Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,85 % im Minus.







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