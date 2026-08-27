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    Voltatron übernimmt Kurz Elektronik – Umsatz steigt auf 54–57 Mio. €

    Mit der Übernahme der Kurz Elektronik GmbH setzt Voltatron einen strategischen Meilenstein und baut seine Rolle als umfassender Technologieanbieter deutlich aus.

    Voltatron übernimmt Kurz Elektronik – Umsatz steigt auf 54–57 Mio. €
    Foto: keBu.Medien - stock.adobe.com
    • Voltatron übernimmt sämtliche Anteile an der Kurz Elektronik GmbH von der Prettl Group und stärkt damit seine Position als vertikal integrierter Technologieanbieter.
    • Kurz Elektronik ergänzt Voltatron um Kompetenzen in Elektronikentwicklung, EMS-Fertigung, Kabelkonfektion, Kunststoffspritzguss, Werkzeugbau sowie Sensorik, Motorsteuerungen, Batteriemanagement und IoT.
    • Das Produktionsnetzwerk wird durch das Technologiezentrum in Althengstett und den skalierbaren Fertigungsstandort in Alytus, Litauen, erweitert. Kurz Elektronik beschäftigt rund 170 Mitarbeitende und erzielte 2025 etwa 14 Mio. € Umsatz.
    • Die Transaktion wird zur Hälfte bar und zur Hälfte über eine Sachkapitalerhöhung finanziert: Prettl erhält für 50 % der Anteile neue Voltatron-Aktien und bleibt dadurch als Aktionär beteiligt.
    • Die Erstkonsolidierung ist ab dem 1. September 2026 geplant; Voltatron hebt die Umsatzprognose für 2026 von bislang 47–51 Mio. € auf 54–57 Mio. € an. Die erwartete operative Rohertragsmarge steigt auf 41–47 %.
    • Wegen geplanter Investitionen in ERP-System, Maschinen, Automatisierung und Prozesse bleibt die EBITDA-Marge bei 7–10 %, während sich die erwartete EBT-Marge auf -4 bis -3 % und bereinigt auf 0–1 % reduziert.

    Der nächste wichtige Termin, Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2026 - Neun Monate, bei Voltatron ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Voltatron lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,9775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,85 % im Minus.


    Voltatron

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    ISIN:DE000A2E4LE9WKN:A2E4LE
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