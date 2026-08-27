Western Digital Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 27.08.2026

Die Western Digital Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,24 % auf 387,70€. Damit verliert die Aktie -21,45 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,02 %, geht es heute bei der Western Digital Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Western Digital abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -10,23 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um +5,10 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,02 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Western Digital +175,36 % gewonnen.

Während Western Digital deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,24 %. Damit gehört Western Digital heute zu den auffälligeren Werten.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,10 % 1 Monat -13,02 % 3 Monate -10,23 % 1 Jahr +497,65 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 27.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 361 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,85 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Western Digital könnte unter den großen Speicheraktien inzwischen die attraktivste Gewinnchance bieten. Während Micron und Sandisk bereits stark vom KI-Boom profitieren, sprechen die Kombination aus steigenden Festplattenpreisen, langfristig gesicherter Nachfrage und der vergleichsweise moderaten Bewertung dafür, dass Western Digital in den kommenden Jahren beim Gewinnwachstum an beiden Konkurrenten vorbeiziehen könnte. Starkes Wachstum trifft auf anhaltende […] The post Western Digital-Aktie: Dieser Speicher-Champion könnte die Konkurrenz abhängen first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,72 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,55 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.