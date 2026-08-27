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    Haier Smart Home: Q2-Umsatz wächst, Nettogewinn steigt

    Haier Smart Home legt im ersten Halbjahr 2026 starke Zahlen vor: Wachstum bei Umsatz, Gewinn und Margen – getragen von Smart HVAC, Marktführerschaft in China und Dynamik im Ausland.

    Haier Smart Home: Q2-Umsatz wächst, Nettogewinn steigt
    Foto: maroke - stock.adobe.com
    • Haier Smart Home erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von RMB 152,12 Mrd. und einen den Muttergesellschaftseigentümern zurechenbaren Nettogewinn von RMB 10,32 Mrd.; das unverwässerte EPS lag bei RMB 1,12.
    • Der Umsatz im zweiten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,36 % auf RMB 78,43 Mrd.; zugleich lag der Nettogewinn über dem ersten Quartal.
    • Die Bruttomarge verbesserte sich im ersten Halbjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 27,2 %.
    • Das Segment Smart HVAC Solutions wuchs beim Umsatz um 6,1 % auf RMB 45,36 Mrd.; das Segmentergebnis stieg überproportional um 26,8 % auf RMB 4,57 Mrd.
    • In China behauptete Haier seine führende Marktposition bei Kühlschränken und Waschmaschinen; die wertmäßigen Marktanteile lagen in beiden Kategorien online und offline bei über 40 %.
    • International entwickelte sich das Geschäft positiv: Der Umsatz stieg in Europa um 4,9 % und in Südasien um 17,1 %; in Indien und Pakistan sowie in Südostasien wurden teils zweistellige Wachstumsraten erzielt.

    Der Kurs von Haier Smart Home lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7691EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,66 % im Minus.


    Haier Smart Home

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    ISIN:CNE1000031C1WKN:A2JM2W
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