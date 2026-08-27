AKTIE IM FOKUS 3
Nvidia überzeugt mit Ausblick und treibt den KI-Sektor an
- Nvidias Ausblick treibt KI-Aktien weltweit an
- Nvidia verdoppelt Umsatz und Gewinn im Quartal
- Europas Software- und Chipsektor erholt sich
(neu: aktuelle Kurse von US-Chiptiteln)
NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiv aufgenommener Ausblick des KI-Chipgiganten Nvidia hat am Donnerstag der gesamten Branche geholfen. Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) waren ähnlich gefragt wie die Nvidia-Titel selbst. Dank obendrein überzeugender Quartalszahlen beziehungsweise angehobener Jahresziele von Salesforce und Crowdstrike ging es auch für den europäischen Softwaresektor wieder aufwärts.
Im Nasdaq 100 zählte Nvidia mit einem Kursplus von 9,5 Prozent auf 229,62 US-Dollar zu den größten Gewinnern. Das wertvollste Börsenunternehmen der Welt profitierte von der ungebrochenen Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen: Es konnte seinen Quartalsumsatz und den Nettogewinn mehr als verdoppeln und rechnet auch im weiteren Geschäftsverlauf mit einem starken Wachstum.
Bernstein-Analyst Stacy Rasgon hob sein Kursziel für Nvidia nach dem Quartalsbericht am Vorabend von 315 auf 400 Dollar an und sieht damit noch ein erhebliches Potenzial für die Aktie, die im Jahr 2022 noch für rund 11 Dollar zu haben war.
Der Titan habe sich in Erinnerung gebracht, so Rasgon und spielte damit auf Nvidias Führungsrolle und Signalwirkung im KI-Bereich an. Vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2027/28 hält er für bemerkenswert.
Aus Sicht des Jefferies-Analysten Blayne Curtis impliziert Nvidias Ausblick einen Umsatz von rund 700 Milliarden Dollar für das neue Geschäftsjahr und damit ein Wachstum von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Deutlich über der Konsensschätzung und wahrscheinlich immer noch konservativ", resümierte er.
Im Kielwasser von Nvidia ging es am Donnerstag auch für andere Halbleitertitel dies- wie jenseits des Atlantiks bergauf. An den US-Börsen zogen Broadcom , Intel und NXP um bis zu 4 Prozent an.
Der europäische Tech-Index führte mit plus 1,8 Prozent die kurze Gewinnerliste im marktbreiten Stoxx Europe 600 an. In Paris gewannen die Titel des Chipherstellers STMicro 3 Prozent. Ebenfalls gefragt waren in Europa die 2,1 Prozent festeren Nokia -Titel.
Infineon gewannen im Dax letztlich 3,6 Prozent auf 57,17 Euro. Von den Kursen teils deutlich über 80 Euro, welche Infineon noch im Juni gesehen hatten, ist der Weg allerdings weiterhin weit. Ähnlich ist die Lage bei Aixtron und Suss Microtec im MDax , die am Ende um 0,9 Prozent beziehungsweise 3,6 Prozent zulegten. Beim Energietechnikkonzern Siemens Energy und beim Chipzulieferer ASML drehten die Kurse ins Minus.
Die Aktien des Softwarekonzerns SAP gewannen nach den Geschäftsaussagen von Salesforce und Crowdstrike als Dax-Spitzenreiter 5,5 Prozent./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +20,96 % und einem Kurs von 213,6 auf Tradegate (27. August 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,18 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +54,86 %/+106,48 % bedeutet.
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Das könnte vom Timing hinkommen. Ich könnte mir die ersten Dellen am Aktienmarkt schon 2028 (im KI/Chip-Umfeld) vorstellen. Die Planung und der Bau gigantischer Datacenter ist ein langwieriger Prozess, das stimmt und das spiegeln auch die Auftragsbücher der Hyperscaler (Kunden von Nvidia) wieder, aber dennoch sehe ich noch zwei Gründe für einen mögliche, frühere Marktbereinigung: 1.) Negative Cashflows nehmen früher und stärker zu (das sehen wir schon z.B. bei Oracle etwas ausgeprägter), weil die Investitionen (die wettbewerbsbedingt notwendig sind) in höhere Schuldenquoten umschlagen und 2.) diese Investitionen nicht in dem Maße zu mehr Umsatz/Ertrag führen, wie es geplant ist/war. Für Nvidia sehe ich noch eine weitere "Gefahr" (in fernerer Zukunft): Hyperscaler setzen verstärkt auf eigene Chips, um die Abhängigkeit von Nvidia perspektivisch loszuwerden. Aber all das wird noch dauern (auch weil Nvidia mit Cuda clever agiert). Insofern schaue ich jetzt, ob sich bald ein Nachkauf bei Nvidia lohnt, weil da wahrscheinlich schon noch mehr als 20 % drin sind. Aber - und das sollten wir vielleicht auch im Blick behalten - wenn ich mir den Chart ansehe, dann ist da Ding schon sehr lang sehr steil nach oben gelaufen...
Wenn man berücksichtigt, dass die eigentliche Nutzung der KI durch die breite Masse der gewerblichen Anwender erst langsam ins Rollen kommt, ist mir vor einer Fortsetzung der stabilen Kursentwicklung nicht bange.
Nvidia hat gestern erneut gezeigt, warum die Diskussion um eine unmittelbar bevorstehende Abkühlung des KI-Zyklus aus meiner Sicht verfrüht ist.
Der Umsatz im Q2 FY2027 lag bei 96,22 Mrd. USD und damit über den erwarteten 92,29 Mrd. USD. Das bereinigte EPS erreichte 2,22 USD statt erwarteter 2,09 USD. Besonders relevant bleibt das Datacenter-Geschäft mit 89,0 Mrd. USD Umsatz.
Noch interessanter als die zurückliegenden Zahlen finde ich allerdings den Ausblick.
Für Q3 stellt Nvidia rund 108 Mrd. USD Umsatz in Aussicht. Die eigentliche Überraschung war aber die Aussage, dass der Umsatz im folgenden Geschäftsjahr nochmals um rund 70 % wachsen soll.
Damit verschiebt sich für mich die zentrale Frage:
Es geht inzwischen weniger darum, ob der KI-Infrastrukturmarkt weiter wächst. Entscheidend ist, wie lange Nvidia dieses außergewöhnliche Wachstum noch aufrechterhalten kann.
Dafür sprechen aktuell mehrere Punkte.
Erstens: Agentic AI erhöht den Bedarf an Rechenleistung nochmals erheblich. Nvidia spricht hier von einem vielfach höheren Compute-Bedarf als bei klassischen KI-Anfragen.
Zweitens: Die Nachfrage scheint derzeit nicht das begrenzende Element zu sein. Wafers, HBM-Speicher und Produktionskapazitäten laufen vielmehr am Limit.
Drittens: Nvidia hat seine langfristigen Lieferverpflichtungen von 119 auf 279 Mrd. USD erhöht. Das ist für mich ein ziemlich starkes Signal dafür, wie das Unternehmen selbst die zukünftige Nachfrage einschätzt.
Natürlich gibt es auch Risiken. Die Bruttomarge soll im kommenden Quartal leicht auf etwa 74 % sinken, China spielt im Datacenter-Geschäft praktisch keine Rolle mehr und die Erwartungen an Nvidia sind inzwischen extrem hoch.
Genau diese hohen Erwartungen machen die Aktie aus meiner Sicht derzeit so interessant:
Fundamental ist die Entwicklung außergewöhnlich stark. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass die Börse Zukunft handelt und ein erheblicher Teil dieser Entwicklung bereits eingepreist sein kann.
Charttechnisch halte ich deshalb insbesondere die nächsten Rücksetzer für interessant. Der jüngste Rücklauf hat eine wichtige Korrekturzone bereits sehr sauber erreicht. Ich würde der aktuellen Stärke deshalb nicht zwingend hinterherlaufen, sondern beobachten, ob sich nochmals ein attraktiverer Einstieg ergibt.
Wie seht ihr es: Ist die 70%-Guidance für euch ein Beleg dafür, dass wir beim KI-Infrastrukturzyklus noch relativ früh sind – oder ist genau diese Erwartung inzwischen das größte Risiko für die Aktie?