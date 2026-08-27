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    AKTIE IM FOKUS 3

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    Nvidia überzeugt mit Ausblick und treibt den KI-Sektor an

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidias Ausblick treibt KI-Aktien weltweit an
    • Nvidia verdoppelt Umsatz und Gewinn im Quartal
    • Europas Software- und Chipsektor erholt sich
    AKTIE IM FOKUS 3 - Nvidia überzeugt mit Ausblick und treibt den KI-Sektor an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: aktuelle Kurse von US-Chiptiteln)

    NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiv aufgenommener Ausblick des KI-Chipgiganten Nvidia hat am Donnerstag der gesamten Branche geholfen. Aktien mit Bezug zum Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) waren ähnlich gefragt wie die Nvidia-Titel selbst. Dank obendrein überzeugender Quartalszahlen beziehungsweise angehobener Jahresziele von Salesforce und Crowdstrike ging es auch für den europäischen Softwaresektor wieder aufwärts.

    Im Nasdaq 100 zählte Nvidia mit einem Kursplus von 9,5 Prozent auf 229,62 US-Dollar zu den größten Gewinnern. Das wertvollste Börsenunternehmen der Welt profitierte von der ungebrochenen Nachfrage nach Rechenkraft für KI-Anwendungen: Es konnte seinen Quartalsumsatz und den Nettogewinn mehr als verdoppeln und rechnet auch im weiteren Geschäftsverlauf mit einem starken Wachstum.

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    Bernstein-Analyst Stacy Rasgon hob sein Kursziel für Nvidia nach dem Quartalsbericht am Vorabend von 315 auf 400 Dollar an und sieht damit noch ein erhebliches Potenzial für die Aktie, die im Jahr 2022 noch für rund 11 Dollar zu haben war.

    Der Titan habe sich in Erinnerung gebracht, so Rasgon und spielte damit auf Nvidias Führungsrolle und Signalwirkung im KI-Bereich an. Vor allem die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2027/28 hält er für bemerkenswert.

    Aus Sicht des Jefferies-Analysten Blayne Curtis impliziert Nvidias Ausblick einen Umsatz von rund 700 Milliarden Dollar für das neue Geschäftsjahr und damit ein Wachstum von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Deutlich über der Konsensschätzung und wahrscheinlich immer noch konservativ", resümierte er.

    Im Kielwasser von Nvidia ging es am Donnerstag auch für andere Halbleitertitel dies- wie jenseits des Atlantiks bergauf. An den US-Börsen zogen Broadcom , Intel und NXP um bis zu 4 Prozent an.

    Der europäische Tech-Index führte mit plus 1,8 Prozent die kurze Gewinnerliste im marktbreiten Stoxx Europe 600 an. In Paris gewannen die Titel des Chipherstellers STMicro 3 Prozent. Ebenfalls gefragt waren in Europa die 2,1 Prozent festeren Nokia -Titel.

    Infineon gewannen im Dax letztlich 3,6 Prozent auf 57,17 Euro. Von den Kursen teils deutlich über 80 Euro, welche Infineon noch im Juni gesehen hatten, ist der Weg allerdings weiterhin weit. Ähnlich ist die Lage bei Aixtron und Suss Microtec im MDax , die am Ende um 0,9 Prozent beziehungsweise 3,6 Prozent zulegten. Beim Energietechnikkonzern Siemens Energy und beim Chipzulieferer ASML drehten die Kurse ins Minus.

    Die Aktien des Softwarekonzerns SAP gewannen nach den Geschäftsaussagen von Salesforce und Crowdstrike als Dax-Spitzenreiter 5,5 Prozent./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +20,96 % und einem Kurs von 213,6 auf Tradegate (27. August 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,69 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +54,86 %/+106,48 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs starke Quartalszahlen und weiteres Wachstum, dem kurzfristig dennoch Kursverluste von etwa 2 bis 6 % gegenüberstehen könnten. Als Gründe gelten hohe Erwartungen und die Bedeutung von Whisper-Zahlen. Diskutiert werden ein attraktives KGV, mögliche Kaufkurse unter 210 US-Dollar, ein angemessener Wert von 250 bis 300 US-Dollar sowie Zinsen und Inflation als Bewertungsrisiken. Langfristig bleibt die Aktie ein bevorzugtes Investment.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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    dpa-AFX
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