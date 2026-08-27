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    Champions League

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    Bayern und BVB in Vorrunde gegen Arsenal

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayern trifft in der Champions League auf Arsenal
    • Dortmund trifft auf Inter, Arsenal und Aston Villa
    • Leipzig erhält Real Madrid und Manchester City
    Champions League - Bayern und BVB in Vorrunde gegen Arsenal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MONACO (dpa-AFX) - Double-Sieger FC Bayern München trifft in der Champions-League-Gruppenphase daheim unter anderem auf den diesjährigen Finalisten Arsenal London. Das ergab die Auslosung der UEFA in Monaco. Die Paarung gab es schon im vergangenen November, damals siegten die Briten um DFB-Nationalspieler Kai Havertz mit 3:1 und fügten dem deutschen Meister eine der wenigen Niederlagen der Saison zu.

    Dazu nimmt es der sechsmalige Sieger der Königsklasse zu Hause mit Real Betis aus Spanien, FK Bodö/Glimt aus Norwegen und Slavia Prag auf. Auswärts warten auf den FCB Atlético Madrid, Manchester United, OSC Lille und der norwegische CL-Debütant Viking FK.

    Borussia Dortmund , der Zweitplatzierte der vergangenen Saison in der Bundesliga, trifft auf Inter Mailand und ebenfalls wie Bayern auf Arsenal, Real Betis und FK Bodö/Glimt. Dazu gibt es Spiele gegen Aston Villa um den früheren Bayern-Profi Leon Goretzka, FC Villarreal aus Spanien, AEK Athen sowie den Königsklasse-Debütanten Sabah aus Aserbaidschan.

    Leipzig mit schwierigen Aufgaben

    RB Leipzig bekam schwierige Gegner in Real Madrid und Manchester City sowie Manchester United zugelost. Dazu spielen die Sachsen gegen PSV Eindhoven, den ukrainischen Club Schachtar Donezk, Feyenoord Rotterdam, RC Lens und Debütant Como aus Italien um Trainer Cesc Fàbregas.

    Der VfB Stuttgart trifft auf Inter Mailand, Atlético Madrid, Club Brügge, Eindhoven, Galatasaray Istanbul, Lille, Slovan Bratislava und Viking.

    Erster Vorrundenspieltag zwischen 8. und 10. September

    Die Gruppenphase mit insgesamt 36 Mannschaften wurde mit Hilfe eines Computers ausgelost. Der erste Spieltag der neuen Saison steht zwischen dem 8. und 10. September an. Die zeitgenaue Ansetzung und Reihenfolge soll bis Samstag bekanntgegeben werden.

    Das Finale der Champions League wird am Samstag, den 5. Juni des kommenden Jahres im Metropolitano-Stadion - der Heimspielstätte von Atlético - in Madrid ausgetragen./sfx/DP/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 3,25 auf Tradegate (27. August 2026, 19:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +3,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 358,24 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +54,08 %/+54,08 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die BVB-Aktie bei rund 3,20 Euro. Käufe von Carsten Cramer und Bernd Geske über zusammen etwa 231.600 Euro werden als positives Signal und möglicher Impuls Richtung 3,50 Euro gewertet. Diskutiert wird zudem eine deutliche Bewertungslücke zu Bayern München: rund 359 Mio. Euro gegenüber etwa 5 Mrd. Euro. Ein Ende von 50+1 könnte diese verringern, während das Transferminus als Belastungsfaktor gilt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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