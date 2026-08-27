Börsen Update
Börsen Update USA - 27.08. - US Tech 100 stark +1,09 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 53.615,99 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: NVIDIA +9,01 %, Salesforce +7,69 %, IBM +3,06 %, Microsoft +1,41 %, Unitedhealth Group -1,66 %
Flop-Werte: McDonald's -2,16 %, Walt Disney -2,09 %, Amazon -1,73 %
Der US Tech 100 steht bei 29.543,59 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.
Top-Werte: Synopsys +13,69 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +11,98 %, NVIDIA +9,01 %, Palo Alto Networks +7,90 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,14 %
Flop-Werte: Western Digital -5,67 %, SanDisk Corporation -4,53 %, Micron Technology -3,97 %, Seagate Technology Holdings -3,54 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,09 %
Der US 500 steht aktuell (19:59:40) bei 7.729,42 PKT und steigt um +0,70 %.
Top-Werte: Synopsys +13,69 %, NVIDIA +9,01 %, Palo Alto Networks +7,90 %, Salesforce +7,69 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +7,14 %
Flop-Werte: Hormel Foods -8,95 %, Generac Holdings -5,68 %, Western Digital -5,67 %, Best Buy -4,56 %, SanDisk Corporation -4,53 %
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